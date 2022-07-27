Cenaze yolundaki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,(DHA)DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde dün elektrik direğine çarpıp, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Berkay Arıca (32) ve babası Necati Arıca'nın (52) ardından ağır yaralanan amcası Aydın Arıca da (50) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazanın, Berkay Arıca'nın Muğla'nın Marmaris ilçesindeki amcası Metin Arıca'nın kanserden ölen eşinin cenazesine giderken yaşandığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Denizli-Muğla kara yolu Hırka Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'den Muğla yönüne giden Berkay Arıca yönetimindeki 23 ADE 034 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücü Berkay Arıca ile yanındaki babası Necati Arıca'yı Tavas Devlet Hastanesi, amcası Aydın Arıca'yı ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Necati Arıca ile oğlu Berkay Arıca, doktorların müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti. Aydın Arıca da bu sabah yaşamını yitirdi. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada ölen 3 kişinin

Berkay Arıca'nın Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis memuru amcası Metin Arıca'nın kanserden ölen eşinin cenazesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

EŞİNİ TOPRAĞA VERİRKEN 2 AĞABEYİ VE YEĞENİNİN ÖLÜM HABERİNİ ALDI

25 Temmuz gecesi kanserden kaybettiği eşi İpek Demir Arıca'yı ertesi gün Armutalan Mezarlığı'nda toprağa verdikleri sırada 2 ağabeyi ve yeğeninin kazada öldüğü haberini alan Metin Arıca, otopsinin ardından cenazaleri teslim aldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de Arıca'yı yalnız bırakmadı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri yarın toprağa verilmek üzere Elazığ'a götürüldü. Kazada ölen Berkay Arıca'nın İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-07-27 15:44:02



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