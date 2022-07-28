Tabela montajı sırasında düşen işçi hayatını kaybetti

Denizli’de tabela montajı sırasında yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir işyerinin tabelasının montajını yapan Bülent Boya (51), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, Boya’yı ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin işyerinde yapmış olduğu çalışmalar sonrasında Boya'dan kötü haber geldi. İşçinin doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.