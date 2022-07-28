Genç eczacı gözü gibi baktığı saçını onkoloji hastaları için kestirdi Her ay 500 lira harcayarak özenle beslediği saçlarını ihtiyaç sahiplerine bağışladı

Denizli’de genç eczacı Hüseyin Safa Toprak, 2 yıldır aylık 500 lira harcayarak özenle uzattığı saçlarını, onkoloji hastaları için kestirdi.



Denizli’de yaşayan 26 yaşındaki eczacı Hüseyin Safa Toprak, tedavi sürecinde saçları dökülen onkoloji hastaları için örnek bir davranışa imza attı. Sağlıklı uzaya bilmesi için aylık 500 TL'lik özel ürün kullandığı saçını, onkoloji hastalarına peruk yapılması için bağışlayan genç eczacının bu davranışı takdir topladı. 2 yıldır özelle baktığı baktığı saçlarını kestiren Toprak, Onkoloji Gönüllüleri Derneği Denizli Şube Başkanı Nejla Aslan tarafından teşekkür belgesiyle onurlandırıldı.



“Saçımı, aylık 500 TL masrafıyla şefkatli bir şekilde büyüttüm”

Mesleği gereği çok fazla onkoloji hastasıyla muhatap olduğunu ifade eden Hüseyin Safa Toprak, az da olsa üzülmesine rağmen saçını bağışladığı için mutlu olduğunu söyledi. Özenle baktığı saçını korumak için vitamin karışımları kullandığını anlata Toprak, “2 yıldır uzattığım saçımı kestirmeye karar verdim. Tabi bu kararı vermek benim için biraz zor oldu. Şimdi kestirdiğim saçımı onkoloji bölümüne hediye edeceğim. Bu saç için özel karışımlar ve küller hazırladım. Bunun yanında yağlar ve vitamin kullandım. Baya uzun zamanımı verdim ve maddi olacakta harcamalar gerçekleştirdim. Saçımı, aylık 500 TL masrafıyla şefkatli bir şekilde büyüttüm. Şu anda duygularım hem sevinçli hem de üzüntülü. Çünkü 2 yıl boyunca emek ve itinayla uzattığım saçları kestirdim. Ama sevinçli olmamın sebebi ise onkoloji bölümünde ihtiyaç olan arkadaşlara vereceğim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.