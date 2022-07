Zeytincinin haşerelere karşı mücadelesine önemli destek Üreticinin yüzü Büyükşehir destekleri ile gülüyor

Denizli’de daha sağlıklı, kaliteli ve verimli üretim için haşerelere karşı biyoteknik mücadeleye büyük destekler veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, zeytin üreticilerini de unutmadı. Başkan Zolan, zeytin sineği haşeresine karşı destek verdikleri üreticilerle bir araya gelerek zeytin bahçesinde biyoteknik mücadele çalışmasına katıldı.



Denizli’de daha sağlıklı, kaliteli ve verimli tarımsal üretim yapılması için biyoteknik mücadeleye destek vermeyi sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, zeytin üreticilerini de unutmadı. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte en çok zeytin üretiminin yapıldığı noktalardan biri olan Kale ilçesinin Doğanköy Mahallesi’ndeki üreticilere zeytin sineğine karşı biyoteknik mücadele desteği verdi. 1.500 dekar alanda zeytincilik yapan 44 üreticiyi kapsayan destek için dağıtım ve üreticilere yönelik bilgilendirme programı düzenlendi. Doğanköy Mahallesi’ndeki programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, AK Parti Kale İlçe Başkanı Bilal Tıkım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Geleceği karatmayan bir çalışmaya imza atıyoruz”

Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısının ardından bir konuşma yapan Başkan Zolan, Denizli’nin büyükşehir statüsü kazanmasıyla birlikte üreticilere kırsal destekler verme yetkilerinin olduğunu anlatarak, her geçen gün yeni projelerle çiftçinin yanında olduklarını söyledi. Denizli’de en çok zeytin üretiminin yapıldığı Kale ilçesinde zeytin sineğine karşı biyoteknik mücadele çalışması başlattıklarını kaydeden Başkan Zolan, kimyasal ilaçların anlık fayda sağlıyor gibi görünse de ileride sıkıntılar yaşatabileceğini, toprakların kimyasal ilaçlarla zehirlenip, ürünlerde ilaç kalıntılarının bulunabildiğini, bunun da sağlık ve ihracat gibi bazı durumlarda sorunlar oluşturabildiğini anlattı. Biyoteknik mücadele yönteminin insan, hava veya toprağa zararı olmadığını ve maliyetinin de çok düşük olduğuna değinen Başkan Zolan, “Geleceği karatmayan bir çalışmaya imza atıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Zeytin sineği ile ilgili mücadeleye destek verelim, öncü olalım istedik”

Her ilçeye özel tarımsal destek vermeye gayret ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, “Kale zeytin üretiminde önde olan bir ilçemiz. Neredeyse Denizli’de üretilen zeytinin yarısı Kale’de yetişiyor. Bu nedenle burada çiftçimize zeytin sineği ile ilgili mücadeleye destek verelim, öncü olalım istedik” dedi. Buldan ve Sarayköy ilçelerindeki üzüm bağlarında salkım güvesine karşı benzer bir çalışmaya imza attıklarına dikkati çeken Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesinin tarımsal destek programlarını anlatarak, “Üretmek güzel. Üretmek bu ülkeye, bu millete yapılabilecek en güzel iş. Üretici bu ülkenin kahramanıdır. Sizler baş tacımızsınız. Üretici, bu ülkeye en büyük katkıyı sağlamış insandır. Allah’ım sizlerin de ürünlerini bol ve bereketli eylesin. Biz her zaman sizin yanınızdayız, neye ihtiyaç varsa yapmaya gayret ediyoruz.”



İlk uygulama Başkan Zolan’dan

Konuşmanın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler biyoteknik mücadelede kullanılacak DAP gübresi ile zeytin sineğine karşı kullanılacak karışımın konacağı 2 litrelik pet şişeleri üreticilere dağıttı. Biyoteknik mücadele çerçevede, yapılacak karışımların pet şişelere konularak zeytin dalına nasıl bağlanması gerektiği tek tek anlatıldı. Bir süre burada vatandaşlarla sohbet eden Başkan Zolan daha sonra biyoteknik mücadele uygulamasının ilk olarak yapılacağı Mehmet Doğanlı’ya ait zeytin bahçesine giderek, zeytin sineğine karşı yapılan karışımın bulunduğu pet şişeyi zeytin dalına bağladı.

