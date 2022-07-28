Tabela montajı yaparken düşen işçi öldü

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir dükkanın tabela montajını yaptığı sırada 5 metre yükseklikten park halindeki kamyonetin kasasına düşen Bülent Boya (51), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Oto galerinin talebasını asmak için merdivenle çıkan Bülent Boya, dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten park halindeki kamyonetin kasasına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Boya, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-07-28 12:40:43



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