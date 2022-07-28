Milli golbolcü Berfin, gözünü şimdiden 2024 Paris Olimpiyatları'na dikti Tüm engelleri azmiyle aşan genç sporcu, Avrupa şampiyonu oldu Görme engellisi Berfin Altan, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Finlandiya’da düzenlenen Golbol Gençler Avrupa Şampiyonası'nda İsrailli rakibini yenerek altın madalya kazanan ve dünya şampiyonluğu için hazırlıklarını sürdüren Denizlili Berfin Altan, gözünü şimdiden 2024 Paris Olimpiyatları'na dikti.

Denizli’de yaşayan Berfin Altan, 12 yaşında beden eğitim hocasının önerisi üzerine başladığı golbol sporunu başarıyla sürdürüyor. Doğuştan görme problemi olduğu için normal okullarda eğitimini devam edemeyen Altan, 7 yıldır golbol branşında dereceler elde ediyor. Kimsenin kendisinden böyle bir başarı elde edeceğini tahmin edemediğini anlatan Altan, engeli olmasına rağmen tek başına birçok ülke ve şehir geziyor. Kazandığı dereceler sayesinde kimsenin kendisine engelli gözü ile bakmadığını söyleyen Berfin, hayatta en büyük engelin yanlış düşünce olduğu ifade etti.



Altan’ın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları

Genç yaşına ve sağlık engeline rağmen mücadeleden vazgeçmeyerek ülkesine ödül kazandırmayı sürdüren Berfin Altan, en büyük hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyledi. 7 yıldır sürdürdüğü branşında, son 3 yıldır ise Golbol Kadın Milli Takımı’nda görev aldığını anlatan Altan, 2021 Avrupa 2.’liği, 2022’de U19 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Önümüzdeki aralık ayında Portekiz’de düzenlenecek olan dünya şampiyonluğu için hazırlıklarını sürdüren Altan, hedefinin orada da kupa almak olduğunu belirtti.



Berfin Altan, Milli takımla Avrupa şampiyonu oldu

30 Haziran 4 Temmuz tarihlerinde Goalball Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Finlandiya’nın Lahti kentinde düzenlendi. Son iki olimpiyatta takım halinde altın madalya kazanan Goalball Milli Takımı, başarı çizgisini genç sporcularıyla da devam ettirip önemli bir başarıya daha imza attı. Goalball Milli Takımı grup maçlarının ardından karşılaştıkları İsrail ve İngiltere'yi 133 teknik üstünlükle mağlup etti. Finalde İsrail ile karşılaşan genç milliler, sahadan 111 galip ayrılarak Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Milli takım ile Finlandiya’da milli formayı giyen Denizlili milli sporcu Berfin Altan, finalde millilerin gollerine katkı sağladı. Finalde İsrail karşısında 6 gol atan Berfin, toplamda 24 gole imza attı. Milli takım şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşadı.



“2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almak istiyorum”

İlkokulu bitirince daha çok görme probleminin arttığını, bu yüzden Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü’ne gitmek zorunda kaldığını anlatan Berfin Altan, “Görme problemim doğuştan vardı ama ben normal okulda okuyordum. İlkokul bitince görme problemim daha çok artınca görme engeliler okuluna gönderdiler. Benim bulunduğum branşta sadece görme engelliler oynayabiliyor. Okulda bu branşa beden eğitimi öğretmenimin tavsiyesi üzerine girdim ve kendimi bu sporun içinde buldum. Bu branşa 12 yaşında başladım ve 7 yıldır sürdürüyorum. Son 3 yıldır ise milli takımda görev alıyorum. 2021 Avrupa 2.’liğim, 2022 U19 Avrupa şampiyonluğum var. Önümüzde 2022 Aralık ayında Portekiz’de düzenlenecek olan dünya şampiyonluğu var. Hedefimiz orada kupa almak. Bunun da yanında 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almak istiyorum. Golbol, takım olarak 6 kişi oynanıyor. 3 as, 3 yedek ve karşılıklı 3’er kişi geçiyoruz. Ben de Pamukkale Belediye Spor Kulübü'ndeyim” dedi.



“Engel, aslında bizim önümüze koyduğumuz şeylerdir”

Başarı elde ettikçe takdir edildiğini ve daha çok desteklendiğini dile getiren Altan, “Kimsenin benden böyle bir beklentisi yoktu. Görme problemimim olduğu için içime kapanık biriydim. Göremediğim için tek başına bir yere gidemezdim ya da ailem benden bir şey isteyemezdi. Şimdi ise net gören bir insan gibi yurt dışına gidiyorum. Kendim her şeyi tek başıma yapıyorum ve eve de çok nadir gidiyorum. Bu yüzden kimse bana görme engellisi gibi bakmıyor. Bu yarışmalarda ailem destekçi oldu. Akrabalarım da ben başarı elde ettikçe destek olmaya başladı. Aslında yaşadığım görme problemi benim bir engelim değil. Engel aslında bizim önümüze koyduğumuz şeylerdir. Onları aşabildiğimizde hiçbir şey engel olamaz” diye konuştu.

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