Milli golbolcü Berfin, gözünü şimdiden 2024 Paris Olimpiyatları'na dikti Tüm engelleri azmiyle aşan genç sporcu, Avrupa şampiyonu oldu Görme engellisi Berfin Altan, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli golbolcü Berfin, gözünü şimdiden 2024 Paris Olimpiyatları'na dikti Tüm engelleri azmiyle aşan genç sporcu, Avrupa şampiyonu oldu Görme engellisi Berfin Altan, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

İHA

Milli golbolcü Berfin, gözünü şimdiden 2024 Paris Olimpiyatları'na dikti Tüm engelleri azmiyle aşan genç sporcu, Avrupa şampiyonu oldu Görme engellisi Berfin Altan, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Finlandiya’da düzenlenen Golbol Gençler Avrupa Şampiyonası'nda İsrailli rakibini yenerek altın madalya kazanan ve dünya şampiyonluğu için hazırlıklarını sürdüren Denizlili Berfin Altan, gözünü şimdiden 2024 Paris Olimpiyatları'na dikti.
Denizli’de yaşayan Berfin Altan, 12 yaşında beden eğitim hocasının önerisi üzerine başladığı golbol sporunu başarıyla sürdürüyor. Doğuştan görme problemi olduğu için normal okullarda eğitimini devam edemeyen Altan, 7 yıldır golbol branşında dereceler elde ediyor. Kimsenin kendisinden böyle bir başarı elde edeceğini tahmin edemediğini anlatan Altan, engeli olmasına rağmen tek başına birçok ülke ve şehir geziyor. Kazandığı dereceler sayesinde kimsenin kendisine engelli gözü ile bakmadığını söyleyen Berfin, hayatta en büyük engelin yanlış düşünce olduğu ifade etti.

Altan’ın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları
Genç yaşına ve sağlık engeline rağmen mücadeleden vazgeçmeyerek ülkesine ödül kazandırmayı sürdüren Berfin Altan, en büyük hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyledi. 7 yıldır sürdürdüğü branşında, son 3 yıldır ise Golbol Kadın Milli Takımı’nda görev aldığını anlatan Altan, 2021 Avrupa 2.’liği, 2022’de U19 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Önümüzdeki aralık ayında Portekiz’de düzenlenecek olan dünya şampiyonluğu için hazırlıklarını sürdüren Altan, hedefinin orada da kupa almak olduğunu belirtti.

Berfin Altan, Milli takımla Avrupa şampiyonu oldu
30 Haziran 4 Temmuz tarihlerinde Goalball Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Finlandiya’nın Lahti kentinde düzenlendi. Son iki olimpiyatta takım halinde altın madalya kazanan Goalball Milli Takımı, başarı çizgisini genç sporcularıyla da devam ettirip önemli bir başarıya daha imza attı. Goalball Milli Takımı grup maçlarının ardından karşılaştıkları İsrail ve İngiltere'yi 133 teknik üstünlükle mağlup etti. Finalde İsrail ile karşılaşan genç milliler, sahadan 111 galip ayrılarak Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Milli takım ile Finlandiya’da milli formayı giyen Denizlili milli sporcu Berfin Altan, finalde millilerin gollerine katkı sağladı. Finalde İsrail karşısında 6 gol atan Berfin, toplamda 24 gole imza attı. Milli takım şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşadı.

“2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almak istiyorum”
İlkokulu bitirince daha çok görme probleminin arttığını, bu yüzden Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü’ne gitmek zorunda kaldığını anlatan Berfin Altan, “Görme problemim doğuştan vardı ama ben normal okulda okuyordum. İlkokul bitince görme problemim daha çok artınca görme engeliler okuluna gönderdiler. Benim bulunduğum branşta sadece görme engelliler oynayabiliyor. Okulda bu branşa beden eğitimi öğretmenimin tavsiyesi üzerine girdim ve kendimi bu sporun içinde buldum. Bu branşa 12 yaşında başladım ve 7 yıldır sürdürüyorum. Son 3 yıldır ise milli takımda görev alıyorum. 2021 Avrupa 2.’liğim, 2022 U19 Avrupa şampiyonluğum var. Önümüzde 2022 Aralık ayında Portekiz’de düzenlenecek olan dünya şampiyonluğu var. Hedefimiz orada kupa almak. Bunun da yanında 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almak istiyorum. Golbol, takım olarak 6 kişi oynanıyor. 3 as, 3 yedek ve karşılıklı 3’er kişi geçiyoruz. Ben de Pamukkale Belediye Spor Kulübü'ndeyim” dedi.

“Engel, aslında bizim önümüze koyduğumuz şeylerdir”
Başarı elde ettikçe takdir edildiğini ve daha çok desteklendiğini dile getiren Altan, “Kimsenin benden böyle bir beklentisi yoktu. Görme problemimim olduğu için içime kapanık biriydim. Göremediğim için tek başına bir yere gidemezdim ya da ailem benden bir şey isteyemezdi. Şimdi ise net gören bir insan gibi yurt dışına gidiyorum. Kendim her şeyi tek başıma yapıyorum ve eve de çok nadir gidiyorum. Bu yüzden kimse bana görme engellisi gibi bakmıyor. Bu yarışmalarda ailem destekçi oldu. Akrabalarım da ben başarı elde ettikçe destek olmaya başladı. Aslında yaşadığım görme problemi benim bir engelim değil. Engel aslında bizim önümüze koyduğumuz şeylerdir. Onları aşabildiğimizde hiçbir şey engel olamaz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başpehlivanlardan Denizli Yağlı Güreşlerine davet
YEREL HABERLER Başpehlivanlardan Denizli Yağlı Güreşlerine davet
Tabela montajı yaparken düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Tabela montajı yaparken düşen işçi öldü
Zeytincinin haşerelere karşı mücadelesine önemli destek Üreticinin yüzü Büyükşehir destekleri ile gülüyor
YEREL HABERLER Zeytincinin haşerelere karşı mücadelesine önemli ...
Genç eczacı gözü gibi baktığı saçını onkoloji hastaları için kestirdi Her ay 500 lira harcayarak özenle beslediği saçlarını ihtiyaç sahiplerine bağışladı
YEREL HABERLER Genç eczacı gözü gibi baktığı saçını onkoloji ...
Denizlili şehit babasından uzayan mahkeme sürecine tepki Denizlili şehit babası Şahin Yangöz: “Mahkemenin kararını vermesini istiyoruz” “ Haziranda görülen duruşmada katilin avukatı rapor alarak mazeret bildirdi. Bilerek duruşmaya katılmadı” "Biz ailecek çöktük, bittik. Mahkemenin kararını vermesini istiyoruz"
YEREL HABERLER Denizlili şehit babasından uzayan mahkeme sürecine ...
Tabela montajı sırasında düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tabela montajı sırasında düşen işçi hayatını kaybetti
Aktif yaş alma kurslarına yoğun ilgi sürüyor 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi hizmet vermeye devam ediyor
YEREL HABERLER Aktif yaş alma kurslarına yoğun ilgi sürüyor 1200 ...
Cenaze yolundaki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
YEREL HABERLER Cenaze yolundaki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
Denizli’de robotik kodlama kursları başladı
YEREL HABERLER Denizli’de robotik kodlama kursları başladı
Büyükşehir ile daha çevreci bir Denizli Büyükşehir DESKİ’den Beylerli’ye doğal atık su arıtma tesisi
YEREL HABERLER Büyükşehir ile daha çevreci bir Denizli Büyükşehir ...
İlk milli maçında şampiyon olan sporcunun bayrak hassasiyeti
YEREL HABERLER İlk milli maçında şampiyon olan sporcunun bayrak ...
Baba oğlun ardından amca da hayata tutunamadı
YEREL HABERLER Baba oğlun ardından amca da hayata tutunamadı
Çameli’den Afrika’ya can suyu
YEREL HABERLER Çameli’den Afrika’ya can suyu
Denizlispor Mayi ve Mustafa'dan patlama bekliyor
YEREL HABERLER Denizlispor Mayi ve Mustafa'dan patlama bekliyor
Amerika’dan gelen hasta Tekden’de şifa buldu
YEREL HABERLER Amerika’dan gelen hasta Tekden’de şifa buldu
Dünyanın tescilli kekik bahçesi Denizli'de hasat devam ediyor
YEREL HABERLER Dünyanın tescilli kekik bahçesi Denizli'de hasat ...
Küçükbaş yetiştiricisine yıkıma makinesi desteği Hastalıklar önlenecek, üretici daha çok kazanacak Büyükşehir kırsal kalkınma hamlesini sürdürüyor
YEREL HABERLER Küçükbaş yetiştiricisine yıkıma makinesi ...
Baba oğlun yolculuğu faciayla noktalandı Ziyaret için Elazığ'dan yola çıkan baba oğul kazada can verdi
YEREL HABERLER Baba oğlun yolculuğu faciayla noktalandı Ziyaret için ...
Otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra ...
PAÜ'nün 'Alatay'ı elektrikli araç yarışlarından iki ödülle döndü
YEREL HABERLER PAÜ'nün 'Alatay'ı elektrikli araç yarışlarından iki ...
Traktör devrildi; anne öldü, 2 kızı yaralandı
YEREL HABERLER Traktör devrildi; anne öldü, 2 kızı yaralandı
Denizli'de devrilen kamyonun şoförü öldü
YEREL HABERLER Denizli'de devrilen kamyonun şoförü öldü
Freni patlayan kamyondan fırlayan sürücü hayatını kaybetti Yokuş aşağı inerken fireni patlayan kamyonun, sürüklenerek karşı şeride geçtiği kazada faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Freni patlayan kamyondan fırlayan sürücü hayatını ...
Büyükşehir 5 bin öğrenciye 12,5 milyon lira öğrenim yardımı yapacak
YEREL HABERLER Büyükşehir 5 bin öğrenciye 12,5 milyon lira öğrenim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.