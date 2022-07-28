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Asya kaplan sivrisineğine karşı önlem alınıyor Pamukkale’nin sivrisinek haritası çıkartılıyor

İHA

Asya kaplan sivrisineğine karşı önlem alınıyor Pamukkale’nin sivrisinek haritası çıkartılıyor

Pamukkale Belediyesi, insan sağlığına oldukça zararlı bir sivrisinek türü olan Asya Kaplan Sivrisineği’nin son yıllarda ülkemizde de görülmeye başlamasıyla birlikte yeni bir uygulama başlattı. Uygulamayla Pamukkale ilçesinin sivrisinek haritası çıkarılacak ve aynı zamanda Asya kaplan sivrisineğine karşı mücadele yönetim ve eylem planı hazırlanacak.

Mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı ilçe Pamukkale’nin sağlıklı bir şehir olması adına da çalışma yürüten Pamukkale Belediyesi, tüm ilçe genelindeki sivrisinek türlerini belirleyerek, sivrisinekle mücadelesinde daha etkin yöntemler kullanacak. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliğinden kaynaklı olarak, ülkemizde de görülmeye başlayan ve dang humması, zika virüsü, gibi hastalıkları taşıma potansiyeline sahip Asya kaplan sivrisineğine (Aedes albopictus) karşı Mücadele Yönetim ve Eylem Planı hazırlığına başladı. Pamukkale Belediyesi, uzman ekip ve teknik uzmanlar ile birlikte, saha çalışmalarının ilk aşaması olarak belirli noktalarda özel sivrisinek tuzakları kuruldu. Tüm ilçe genelinde yapılacak özel tuzaklama çalışması ile sivrisinek türleri belirlenecek. Ardından, bu sivrisinek türlerine özgü ve biyolojik sivrisinek larva mücadele çalışmaları yürütülecek. Bu amaçla riskli bölgelere yerleştirilen özel tuzaklarla hangi ortamda hangi tür sivrisinek türleri olup olmadığı araştırılıp belirlenecek.


Pamukkale Belediyesi’nin bu çalışması ile çok önemli bir çalışmaya daha imza atılmış olacak. Türkiye’de 2020 yılı sonrasında küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle sıkça görülmeye başlayan Asya kaplan sivrisineğinin Pamukkale’de bulunup bulunmadığı da tespit edilecek. İstilacı ve çevre, insan sağlığı açısından oldukça zararlı olan bu tür, Chikungunya, Dang, Sarıhumma ve Zika gibi hastalıkları bulaştırabiliyor. İstilacı Aedes türü sinekler gündüz sokabiliyor ve rahatsızlık yaratıyorlar. Pamukkale Belediyesi, Türkiye’de birçok ilde görülmeye başlamasıyla, mevcut yöntemlerin yanı sıra daha da etkin yöntemlerin kullanılmasını gerektiren Asya kaplan sivrisineğine karşı mücadele yönetim ve eylem planı hazırlığına başladı.

Tüm yıl boyunca sürecek olan bu çalışma ilerleyen yıllarda da sürdürülecek ve çıkan raporlar doğrultusunda tüm Pamukkale’de daha da etkin bir sivrisinek mücadelesi yürütülecek.

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