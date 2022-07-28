Denizli’nin en serin ilçesinde sıcaklık 35 derece

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Denizli’de termometreler 41 dereceyi gösterirken, ilin en serin noktası olarak bilenen Çameli ilçesinde ise hava sıcaklığı 35 dereceyi gördü.



Denizli’nin kışın en soğuk yazın ise en serin ilçelerinden olan Çameli’nde, bugün kent merkezinde 41 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı, ilçe meydanına kurulan termometrede 35 derece olarak görüntülendi. İlçede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı en yüksek olarak 35 dereceyi gördü. Gece saatlerinde sıcaklığın 13 ile 17 dereceye kadar gerilediği Çameli'nin kırsal kesimlerinde vatandaşlar yorgan ve battaniyelerle uyumaya devam ediyor.

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