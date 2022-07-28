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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor 2 günlük aranın ardından çalışmalara yeniden başladı

İHA

Denizlispor 2 günlük aranın ardından çalışmalara yeniden başladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, Burdur kampı sonrası verilen 2 günlük aranın ardından çalışmalara yeniden başladı.


Burdur kampının ardından 2 gün izin yapan A. Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesislerinde toplandı. Yeşil siyahlı ekip, Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde çalışmalarına yeniden başladı.

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