Denizlispor 2 günlük aranın ardından çalışmalara yeniden başladı

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Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, Burdur kampı sonrası verilen 2 günlük aranın ardından çalışmalara yeniden başladı.





Burdur kampının ardından 2 gün izin yapan A. Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesislerinde toplandı. Yeşil siyahlı ekip, Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde çalışmalarına yeniden başladı.

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