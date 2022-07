Denizli’de asfalt seferberliği sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentin dört bir tarafında sürdürdüğü asfalt seferberliği Çal ilçesinde devam etti. Vatandaşlarla bir araya gelerek asfalt döküm çalışmalarını inceleyen Başkan Zolan, “Çal’a her zaman artı değer katmaya çalışıyoruz” dedi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çal ilçesinin Sakızcılar, Karakaya, Kaplanlar ve Sazak Mahallesi makası arasındaki 12 kilometrelik yolda başlattıkları 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmasını inceledi. Karakaya Mahallesi’nde düzenlenen programa Başkan Zolan ile birlikte Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Zolan göreve geldiklerinden bugüne kadar nerede bir sorun varsa çözmek için gayret ettiklerini söyledi. Büyükşehir’den önce verdikleri sözü hatırlatan Başkan Zolan, “Şehrin merkezinde ne varsa ilçelerde de o olacak. Size yük olmaya değil sizin yükünüzü almaya geliyoruz ve hizmet destanları yazacağız’ demiştim. 2014 yılından bugüne şehrimizde dokunulmadık yer bırakmadık. Acil işleri ön plana alarak hizmetlerimizi artırarak sürdürdük” dedi.



“Çal’a her zaman artı değer katmaya çalışıyoruz”

Vatandaşların kendilerine güvendiğini vurgulayarak teşekkür eden Başkan Zolan, “Bu hizmetleri sizlerin verdiği destek sayesinde yapıyoruz. Amacımız güveninizi boşa çıkarmadan gece gündüz sizlere hizmet etmektir. Tabii ki daha yapılması gereken işler var” dedi. Vatandaşlara hep birlikte hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Başkan Zolan, “İkinci etabına başladığımız yol çalışması oldukça ilerledi, bitmek üzere. Çal’a her zaman artı değer katmaya çalışıyoruz. Mahallelerimizde neredeyse kilit parke taş döşenmeyen yer kalmadı. ‘Büyükşehir olunca hizmetler artacak’ dedik ve arttırarak devam ettiriyoruz” diye konuştu. Konuşmanın ardından Başkan Zolan vatandaşların istek ve önerilerini dinledi, daha sonra asfalt çalışmalarını inceledi.

