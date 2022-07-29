Gönüllü ormancılar yangınlara karşı bilinçlendiriliyor

Denizli’de Buldan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından muhtemel yangın söndürme çalışmalarına gönüllü olarak katılmak isteyenlere eğitim verilmeye devam ediliyor.



Buldan Orman İşletme Müdürlüğünde, muhtemel yangın söndürme çalışmaları için gönüllü olan kişilere hem teorik hem de pratik eğitimler veriliyor. Kendilerini 'Ateş savaşçıları' olarak tanımlayan yangın gönüllüleri, aldıkları eğitimlerle bilinçleniyor. Gönüllerin yıl boyunca katılabildiği eğitimlerin sonuncusuna iştirak eden 23 gönüllü, eğitimlerini başarıyla tamamladı. Gönüllülere sertifikaları Buldan Orman İşletme Müdürü Mustafa Altun ve Orman Şefi Mutlu Kublay tarafından verildi. Yangın gönüllüsü olmak isteyenler için müracaatların devam ettiği bildirildi.



“Geçtiğimiz yıl yaşadığımız orman yangınlarında halkımızın bizlere verdiği destek ve güç çok önemliydi”

Buldan Orman Müdürlüğü tarafından yangın gönüllüsü olmak isteyenlerin müracaatlarını değerlendirdiklerini belirten Orman Şefi Mutlu Kublay, “Müdürlüğümüze müracaattan sonra yangın gönüllüsü arkadaşlarımıza gruplar halinde eğitim veriyoruz. Eğitimlerimiz teorik ve tatbiki olarak uygulanıyor. Eğitimlerin ardından kendilerine yanmaz elbise ve kimlik belgesi veriyoruz. Bu anlamda mesajlaşma gruplarıyla yangın gönüllüleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Yangın söndürme amacıyla kazma, kürek, çapa ve diğer yangın söndürme ekipmanlarını temin ettik. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız orman yangınlarında halkımızın bizlere verdiği destek ve güç çok önemliydi. Biz de bu desteğin artarak sürmesi ve gönüllülerimizin daha fazla bilinçlenmesi için bu eğitimlerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bilinçli müdahalelerle orman yangınlarımız büyümeden söndürülmektedir. Olmasını hiçbir zaman talep etmediğimiz yangınlarla mücadele de eğitim almak isteyen gönüllü vatandaşlarımızın Buldan Orman Müdürlüğümüze gelerek bilgi almalarını rica ediyor, yangınsız, kazasız, belasız günler temenni ediyoruz” dedi.

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