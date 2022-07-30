Lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ve TOMA’larla müdahale ediliyor

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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğüne ait lojistik binasında çıkan yangına itfaiye ekipleri ve TOMA’larla müdahale ediliyor.



Edinilen bilgiye göre; saat 10.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Şirinköy Caddesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğüne ait ek hizmet binası ve depolarda yangın çıktı. Binadan yükselen dumanlar kentin birçok noktasından gözüktü. Yangının bitişikteki 112 Acil Komuta Merkezine ulaşmaması için itfaiye ekipleri ve TOMA’larla yoğun bir çalışma başlatıldı.

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