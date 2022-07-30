Denizlispor'da Muhammet kaldı

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DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de mevcut kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor, stoper Muhammet Özkal'la da yeniden anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulübün sözleşmesi bittikten sonra Burdur kampına katılmayan 22 yaşındaki oyuncunun kontratındaki uzatma opsiyonunu kullanıp 1 yıllığına nikah tazelediği öğrenildi. Son 2.5 sezondur kadrosunda yer aldığı Denizlispor'da geçen sezon 17 lig, 4 kupa maçında forma giyen Muhammet takımla antrenmanlara başladı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA

2022-07-30 12:19:18



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