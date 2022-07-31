Yeşilçınarspor’dan transfer harekatı Yeşilçınarspor, anlaşmaya vardığı 6 futbolcu ile sözleşme imzaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilçınarspor’dan transfer harekatı Yeşilçınarspor, anlaşmaya vardığı 6 futbolcu ile sözleşme imzaladı

İHA

Yeşilçınarspor’dan transfer harekatı Yeşilçınarspor, anlaşmaya vardığı 6 futbolcu ile sözleşme imzaladı

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Denizli’yi temsil edecek 4 takımdan birisi olan GL Yeşilçınarspor, anlaşmaya vardığı 6 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hedefini üst sıralar olarak belirleyen GL Yeşilçınarspor, güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Anlaşmaya varılan 6 futbolcuyla, Kulüp Başkanı İbrahim Gürel’in iş yerinde toplu imza töreni düzenlendi. Serkan Doğan, Kaan Yazgan, Ömer Yazıcı, Süleyman Kolukara, Süleyman Tunahan Çelik ve Ramazan Tanıtmış kendilerini yeşil beyazlı renkler bağlayan sözleşmeleri hep birlikte imzaladı.

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan GL Yeşilçınarspor teknik sorumlusu Feyzullah Tüzünol, hedeflerinin Denizli’yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunun altını çizerek; “Geçtiğimiz sezon 1. Amatör Kümeden Süper Amatör Lige şampiyon olarak yenilgisiz çıktık. Bu takımımız orada aynı şekilde devam edecek. Bölgesel Amatör Lige katılmayacak takımlardan birisi de satın alındı. Gerek Denizli içinden gerekse Denizli dışından oyuncularla görüştük ve görüşmeye devam ediyoruz. Sistemimize en uygun arkadaşları kadromuza dahil ettik etmeye de devam edeceğiz. Birkaç görüştüğümüz arkadaş var hafta içi gelmelerini bekliyoruz” dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına Ağustos’un ikinci haftasında başlayacaklarına değinen Tüzünol “Antrenmanlarımız Şirinköy Stadı’nda olacak. Maçlarımızı ise daha önce hiç BAL maçı oynanmamış Şirinköy Stadı’nda oynamayı planlıyoruz. Denizlili hemşerilerimizi Şirinköy Stadı’na bizleri desteklemeye davet ediyoruz. Yeni sezonda oyun zevki, seyri yüksek heyecanlı bir takım izleteceğiz. Üst taraflara oynayan, iyi bir mücadele ortaya koyan 90 dakika koşan bir takım görüntüsü ortaya koymaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu iş gönül işi, yürek işi”
Kulüp Başkanı İbrahim Gürel de asıl amaçlarının gençliğe sahip çıkmak ve futbolu sevdirmek olduğunu belirterek, “Piyasaların sıkıntı çektiği bir dönemde bu işin maddi anlamda ki yükümlülüğünü taşımak tabi ki zor. Bu gönül işi yürek işi. Biz buna değeceğini düşündüğümüz için mücadele etme tarafında olduk. İnşallah onu da başaracağız. Genç ve iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz. Takımın iskeletini oluşturduk. Büyük oranda transferi tamamladık. Tabi sürpriz transferlerimiz de olacak. Sürpriz bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz. Biz de çok heyecanlıyız. Heyecanla bekliyoruz.
Hiç kimse benim hedefim kötü diyemez. Hedefimiz üst sıralar olacak. Nihai hedef olarak da 3’üncü ligi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çameli’nde 'En iyi domates' yarışması düzenlenecek
YEREL HABERLER Çameli’nde 'En iyi domates' yarışması düzenlenecek
Bakan Soylu, "Yangın dolayısıyla oluşan zarar, en kısa zamanda telafi edilecektir" Bakan Soylu'dan geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, "Yangın dolayısıyla oluşan zarar, en ...
Eşini bıçakla yaralayıp, canlı yayın yaptı
YEREL HABERLER Eşini bıçakla yaralayıp, canlı yayın yaptı
Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın (2)
YEREL HABERLER Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda ...
Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yaptı Parkta buluştuğu eşini bıçakla ağır yaralayan koca “Namusumu temizledim” şeklinde canlı yayın yaptı
YEREL HABERLER Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın ...
Denizli Valiliğinden lojistik deposu yangınıyla ilgili açıklama İçerisinde oto lastikleri ve sarf malzemelerin bulunduğu lojistik deposundaki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Denizli Valiliğinden lojistik deposu yangınıyla ...
Lojistik deposundaki yangın havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Lojistik deposundaki yangın havadan görüntülendi
İrem’in ölümüne neden olan sürücü saklandığı mısır tarlasında yakalandı
YEREL HABERLER İrem’in ölümüne neden olan sürücü saklandığı mısır ...
Lojistik deposunda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı 3 bölümden oluşan depoyu saran alevlere itfaiye ve TOMA’larla müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Lojistik deposunda çıkan yangın kısmen kontrol altına ...
Denizlispor'da Muhammet kaldı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Muhammet kaldı
DENİB kalite kontrol elemanı açığını giderecek projeye başladı
YEREL HABERLER DENİB kalite kontrol elemanı açığını giderecek ...
Lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ve TOMA’larla müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ve ...
Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın
YEREL HABERLER Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda ...
Çameli’nde asfalt çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Çameli’nde asfalt çalışmaları başladı
Emniyet Müdürü ve kadın Sendika Başkanı engelli memuru ölümün kıyısından aldı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü ve kadın Sendika Başkanı engelli ...
Traktörün altında kalan genç kız hayatını kaybetti Genç kızın ölümüne neden olan yabancı uyruklu sürücü 8 saat sonra yakalandı
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan genç kız hayatını ...
Eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Denizli’de orman yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Denizli’de orman yangını büyümeden söndürüldü
Denizli’nin şampiyonlarından bir derece daha
YEREL HABERLER Denizli’nin şampiyonlarından bir derece daha
Kavurucu sıcaktan korunmak için gölgelere sığındılar Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Denizli'de, vatandaşlar sıcaktan kaçtı
YEREL HABERLER Kavurucu sıcaktan korunmak için gölgelere ...
Ömrünü adadığı mesleğini kavurucu ateşin karşısında sürdürüyor Teknolojiye direnen meslek kalaycılığın son temsilcileri sanatlarını yaşatmak için mücadele veriyor
YEREL HABERLER Ömrünü adadığı mesleğini kavurucu ateşin karşısında ...
Altın kemerli başpehlivanlardan Denizlilere davet
YEREL HABERLER Altın kemerli başpehlivanlardan Denizlilere davet
Çoban kepeneği giyen Başkan Zolan koyun kırktı Başkan Zolan, “Üreten insanlarımız başımızın tacıdır”
YEREL HABERLER Çoban kepeneği giyen Başkan Zolan koyun kırktı Başkan ...
Gönüllü ormancılar yangınlara karşı bilinçlendiriliyor
YEREL HABERLER Gönüllü ormancılar yangınlara karşı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.