Merkezefendi'de program netleşti

DENİZLİ, (DHA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni sezon öncesi hazırlık maçlarınnı programı belli oldu. İlk hazırlık maçını 31 Ağustos'ta Tofaş'la oynayacak Denizli temsilcisi, 1 Eylül'de Beşiktaş, 3 Eylül'de Sigortam.net, 8 Eylül'de Manisa BŞB, 9 Eylül'de Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak. Merkezefendi, 15-17 Eylül tarihleri arasında Aliağa Petkimspor, Manisa BŞB ve Rodos Adası temsilcisiyle Ege Cup'a, 21-24 Eylül tarihlerinde de Bursa'da Galatasaray, Bursaspor, Manisa BŞB ve Büyükçekmece'yle Frutti Extra Cup'a katılacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-07-31 11:14:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.