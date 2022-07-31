Merkezefendi'de program netleşti

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DENİZLİ, (DHA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni sezon öncesi hazırlık maçlarınnı programı belli oldu. İlk hazırlık maçını 31 Ağustos'ta Tofaş'la oynayacak Denizli temsilcisi, 1 Eylül'de Beşiktaş, 3 Eylül'de Sigortam.net, 8 Eylül'de Manisa BŞB, 9 Eylül'de Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak. Merkezefendi, 15-17 Eylül tarihleri arasında Aliağa Petkimspor, Manisa BŞB ve Rodos Adası temsilcisiyle Ege Cup'a, 21-24 Eylül tarihlerinde de Bursa'da Galatasaray, Bursaspor, Manisa BŞB ve Büyükçekmece'yle Frutti Extra Cup'a katılacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-07-31 11:14:55



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