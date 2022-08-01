Merkezefendi'ye NBA patentli guard

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DENİZLİ, (DHA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, NBA patentli guard Andrew Harrison'ı renklerine bağladı. 28 yaşında, 1.98 boyundaki basketbolcu 2015 yılında Kentucky Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra NBA'de 2016-2019 arasında boy gösterdi. Harrison, Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans formalarıyla 139 NBA maçında 7.2 sayı, 2.0 ribaund, 2.8 asist ortalamaları tutturdu. NBA kariyeri sonrası Khimki, Santa Cruz Warriors ve Beijing Royal Fighters'ta oynayan Harrison, son olarak G League takımlarından Windy City Bulls'ta geçen yıl sakatlanıp sezonu erken noktaladı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-08-01 10:01:32



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