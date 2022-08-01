Minik horozlar yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yeni sezonda Gelişim Ligi’nde mücadele edecek olan Denizlispor U15 takımı, yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı.



Gelişim Ligi ekiplerinden Denizlispor U15 takımı, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. U15 takımı antrenmanı, Teknik Sorumlu Hüseyin Ateş nezaretinde yaptı. Sezonun ilk antrenmanını Denizlispor Alt Yapı ve Tüm Spor Okulları İdari Sorumlusu Ahmet Yıldırım’da izledi ve teknik heyete ve futbolculara başarılar diledi. Veliler de sezonun ilk antrenmanına büyük ilgi gösterdiler. Yeni sezon ile ilgili açıklamalarda bulunan U15 takımı Teknik Sorumlusu Hüseyin Ateş, yetenekli ve uyumlu bir kadroya sahip olduklarını söyleyedi. Ateş, “Geçen seneden bir birbirini tanıyan iyi bir ekip var. İyi çalışıp, sezona iyi hazırlanarak bu takımı iyi bir yerlere getirmek istiyoruz. Önceliğimiz tabii ki futbolcu yetiştirmek tabi bunun yanında da iyi skorlar almak olacak. İnşallah Denizlispor’a yakışır sonuçlar alırız” dedi.



“Gelişim Ligi'ne katılacağız”

Liglere katılacaklarını ve bunu başarılı takımıyla yapacağını belirten Ateş, “Hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Liglere katılacağız. TFF’nin ve UEFA’nın en değer verdiği grup U15 yaş grubu. Akademi liglerinde de U14 ve U15 başlangıç yaş grubu olarak görülüyor. İyi bir çalışma ortamımız ve iyi bir takımımız var. Lig de de Denizlispor’a yakışacak biçimde mücadele edeceğiz. Bunun sonunda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Üst gruplara da en iyi şekilde nasıl oyuncu verirsek bizim için büyük bir başarı olacak” ifadelerini kullandı.

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