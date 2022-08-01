Halk otobüslerinde unutulan eşyalar şaşırttı Unutulan eşyaların içinde baston ve polis şapkası dahi bulunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halk otobüslerinde unutulan eşyalar şaşırttı Unutulan eşyaların içinde baston ve polis şapkası dahi bulunuyor

İHA

Halk otobüslerinde unutulan eşyalar şaşırttı Unutulan eşyaların içinde baston ve polis şapkası dahi bulunuyor

Denizli’de halk otobüsünde unutulan binlerce malzeme görenleri hayrete düşürüyor. Aralarında baston ve polis şapkası dahi bulunan eşyalar, 3 ay içinde geri alınmadığında maddi durumu kötü olan vatandaşlara ulaşması için Sevgi Eli’ne veriliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüslerine binen binlerce yolcunun unuttukları eşyalar, şoförler tarafından muhafaza altına alınarak Kayıp Eşyalar Bürosuna getiriliyor. Burada tutanak karşılığında alınan eşyalar görevliler tarafından sahibine ulaştırılmak üzere bekletiliyor. 3 ay boyunca alınması beklenen eşyalardan bazıları sahibine ulaşırken, geri kalan ise maddi durumu kötü olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere Sevgi Eli’ne bağışlanıyor. İçerisinde araba anahtarı, şemsiye, kimlik, cüzdan, cep telefonu, battaniye gibi malzemelerin bulunduğu büroda en dikkat çeken ise baston ve polis şapkası oldu. Gelen vatandaşların kolayca bulması için muhafaza altına aldıklarını belirten Kayıp Eşyalar Büro Sorumlusu Sultan Kara, “Otobüste kayıp olan eşyalarımızı şoförlerimiz buldukları zaman şirketimize getiriyorlar. Bunu tutanak karşılığında teslim alıyoruz sistemimize işliyoruz, gelen vatandaşlarımıza direk yardımcı oluyoruz. Unutulan eşyaların tespitini yapıyorlar ve kendilerine teslim ediyoruz. 3 ay boyunca şirketimizde kayıp eşyaları muhafaza ediyoruz. Yolcu bastonu binerken kullandı, inerken nasıl unuttu gerçekten çok ilginç” dedi.

“Otobüsün içerisinde çok değerli eşyaları unutabiliyorlar”
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Müdürü Mustafa Gökoğlan, “Biz günlük bazda Denizlili vatandaşlarımıza yaklaşık 120 bin civarı yolcumuzu bir yerden bir yere taşıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız bazen otobüsün içerisinde çok değerli eşyaları, mücevheratları, okul eşyaları ve diğer eşyalarını unutabiliyorlar. Tabi biz bu eşyaları 3 ay içerisinde bu bulunduğumuz ofiste bulunduruyoruz. 3 Ay içerisinde gelen vatandaşlarımızın unuttuğu eşyalar var ise anında teslim kaydı ile teslim ediyoruz. Vatandaşımız bazen acele etmiştir inmiştir aşağıya bir daha da geriye arama gereği duymamıştır ama bir gün sonra bizlere otobüste eşya unuttuğunu belirttiğinde kendisine teslim ederiz” diye konuştu.

“Unutulan eşyaları Sevgi Eli aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz”
Ulaşım A.Ş. Müdürü Gökoğlan, “Bu eşyalar 3 ay içerisinde bize teslim edildiğinde sahibi olmadı veya gelmediğinde bizim Denizli Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımızın malzeme gönderdiğimiz yer Sevgi Eli var. Burada ki isimsiz ve sahibi olmayan eşyaları bir liste halinde sevgi eline teslim ediyoruz. Sevgi Eli’de bizim buradan gönderdiğimiz eşyaları ihtiyaç sahibi vatandaşlara veriyorlar. Bazı illerde duyuyoruz, görüyoruz, unutulan eşyaları bazıları ihaleye açıyor ve satış yapıyorlar ama biz asla o işe girmiyoruz. Burada unutulan eşyaları 3 ay içerisinde teslim alınmayanları Sevgi Eli aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” şeklinde ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik horozlar yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Minik horozlar yeni sezon hazırlıklarına başladı
Denizli yağlı güreşlerinde Orhan Okulu oldu Finalde hünerlerini sergileyen 500 pehlivan şampiyon olmak için ter döktü
YEREL HABERLER Denizli yağlı güreşlerinde Orhan Okulu oldu Finalde ...
İncilipınargücü performans testinden geçti
YEREL HABERLER İncilipınargücü performans testinden geçti
Merkezefendi'ye NBA patentli guard
YEREL HABERLER Merkezefendi'ye NBA patentli guard
Aynı bölgede çıkan 2. yangın büyümeden söndürüldü Denizli’de 2 gün önce söndürülen yangın tekrar alevlendi
YEREL HABERLER Aynı bölgede çıkan 2. yangın büyümeden ...
Örtü yangınında arı kovanları ve ağaçlar küle döndü Kovanları küle dönen arıcı, “Kovanlarımı kurtaramadım, ellerim ve ayaklarım yandı”
YEREL HABERLER Örtü yangınında arı kovanları ve ağaçlar küle ...
Güreşçiler er meydanında Yağlı güreş başladı
YEREL HABERLER Güreşçiler er meydanında Yağlı güreş başladı
Merkezefendi'de program netleşti
YEREL HABERLER Merkezefendi'de program netleşti
Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın ...
Yeşilçınarspor’dan transfer harekatı Yeşilçınarspor, anlaşmaya vardığı 6 futbolcu ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Yeşilçınarspor’dan transfer harekatı Yeşilçınarspor, ...
Çameli’nde 'En iyi domates' yarışması düzenlenecek
YEREL HABERLER Çameli’nde 'En iyi domates' yarışması düzenlenecek
Bakan Soylu, "Yangın dolayısıyla oluşan zarar, en kısa zamanda telafi edilecektir" Bakan Soylu'dan geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, "Yangın dolayısıyla oluşan zarar, en ...
Eşini bıçakla yaralayıp, canlı yayın yaptı
YEREL HABERLER Eşini bıçakla yaralayıp, canlı yayın yaptı
Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın (2)
YEREL HABERLER Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda ...
Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yaptı Parkta buluştuğu eşini bıçakla ağır yaralayan koca “Namusumu temizledim” şeklinde canlı yayın yaptı
YEREL HABERLER Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın ...
Denizli Valiliğinden lojistik deposu yangınıyla ilgili açıklama İçerisinde oto lastikleri ve sarf malzemelerin bulunduğu lojistik deposundaki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Denizli Valiliğinden lojistik deposu yangınıyla ...
Lojistik deposundaki yangın havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Lojistik deposundaki yangın havadan görüntülendi
İrem’in ölümüne neden olan sürücü saklandığı mısır tarlasında yakalandı
YEREL HABERLER İrem’in ölümüne neden olan sürücü saklandığı mısır ...
Lojistik deposunda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı 3 bölümden oluşan depoyu saran alevlere itfaiye ve TOMA’larla müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Lojistik deposunda çıkan yangın kısmen kontrol altına ...
Denizlispor'da Muhammet kaldı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Muhammet kaldı
DENİB kalite kontrol elemanı açığını giderecek projeye başladı
YEREL HABERLER DENİB kalite kontrol elemanı açığını giderecek ...
Lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ve TOMA’larla müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ve ...
Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın
YEREL HABERLER Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda ...
Çameli’nde asfalt çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Çameli’nde asfalt çalışmaları başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.