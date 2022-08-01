Emziren anneler eski kilolarına daha çabuk dönüyor Emzirme hem bebeği hem de anneyi hastalıklardan koruyor

Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Görkem Oğuz, 17 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı. Oğuz; ilk 6 ay bebeklere sadece anne sütü verilmesinin önemine değinerek, emzirmenin hem bebeği hem de anneyi birçok hastalıktan koruduğunu söyledi.



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Görkem Oğuz, anne sütünün bebekler için en önemli besin kaynağı olduğunu ve ilk ay sadece anne sütünün bebeğin beslenmesinin yüzde 100’ünü karşıladığını söyleyerek; “Bebeklerin vücut ve ruh sağlığı için en uygun besini anne sütüdür. Her annenin sütü özeldir ve kendi bebeği için en uygun bileşimdedir. Anne sütünün bileşimi bebeğin doğum haftasına, gelişimine, gün içindeki öğünlerine göre en uygun olacak şekilde değişmektedir. Anne sütü ideal büyüme ve gelişme için gerekli olan enerjiyi ve tüm besin maddelerini içerir. Anne sütü ilk 6 ayda bebeğin ihtiyacının yüzde 100’ünü, 612 ayda bebeğin ihtiyacının yüzde 50’sini, 12. aydan itibaren de yüzde 30’unu karşılar” dedi.



Anne sütü bebeği hastalıklardan korur

Bebeğin beslenmesi için gerekli olan anne sütünün doğumdan hemen sonra gelmeye başladığını ilk emzirmede kolostrum denen sarı renkli ve koyu kıvamlı gelen bu ilk sütün yoğun bağışıklık maddeleri ile bebeği hastalıklarından koruduğunu anlatan Uz. Dr. Görkem Oğuz; “Anne sütü ile beslenen bebeklerde solunum ve sindirim yolu hastalıkları daha az görülür. Ortakulak iltihabı riski azalır. Anne sütü, büyüme faktörü içerdiği için bebekler daha iyi büyürler. Anne sütünün içinde bebeği kanserden koruyucu maddeler bulunur. Anne sütünün içerdiği maddeler bebeği rahatlatır, gevşetir, ağrıyı azaltır, daha çabuk uykuya dalmasını sağlar, Anne sütü alan bebeklerde karın ağrısı ve kabızlık daha az görülür. Anne sütü bebeğin zekasını 810 puan artırır. Anne sütü ile beslenen bebeklerde, konuşma problemi, şeker hastalığı, lenf kanseri, kansızlık, diş çürükleri ve alerji hastalıkları daha az görülür” dedi.



Anne sütü ile beslenmenin bebeğin yanı sıra anneye birçok faydası olduğunu açıklayan Uz.Dr. Görkem Oğuz; Emzirme annelerin meme kanseri, rahim kanseri, kansızlık, kemik erimesi gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Emzirme hormonları; anneyi gevşetir, daha çabuk uykuya dalmasını sağlar ve anneyi dinlendirir. Emziren anneler eski kilolarına daha çabuk döner. Psikolojik yönden faydaları ise, annelik duygusunun gelişimine neden olur. Emzirme, anne ile bebek arasındaki bağı güçlendirir. Emziren annelerin kendilerine güvenleri fazladır, bu durum süt verimini olumlu yönde etkiler” dedi.

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