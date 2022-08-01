Emziren anneler eski kilolarına daha çabuk dönüyor Emzirme hem bebeği hem de anneyi hastalıklardan koruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emziren anneler eski kilolarına daha çabuk dönüyor Emzirme hem bebeği hem de anneyi hastalıklardan koruyor

İHA

Emziren anneler eski kilolarına daha çabuk dönüyor Emzirme hem bebeği hem de anneyi hastalıklardan koruyor

Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Görkem Oğuz, 17 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı. Oğuz; ilk 6 ay bebeklere sadece anne sütü verilmesinin önemine değinerek, emzirmenin hem bebeği hem de anneyi birçok hastalıktan koruduğunu söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Görkem Oğuz, anne sütünün bebekler için en önemli besin kaynağı olduğunu ve ilk ay sadece anne sütünün bebeğin beslenmesinin yüzde 100’ünü karşıladığını söyleyerek; “Bebeklerin vücut ve ruh sağlığı için en uygun besini anne sütüdür. Her annenin sütü özeldir ve kendi bebeği için en uygun bileşimdedir. Anne sütünün bileşimi bebeğin doğum haftasına, gelişimine, gün içindeki öğünlerine göre en uygun olacak şekilde değişmektedir. Anne sütü ideal büyüme ve gelişme için gerekli olan enerjiyi ve tüm besin maddelerini içerir. Anne sütü ilk 6 ayda bebeğin ihtiyacının yüzde 100’ünü, 612 ayda bebeğin ihtiyacının yüzde 50’sini, 12. aydan itibaren de yüzde 30’unu karşılar” dedi.

Anne sütü bebeği hastalıklardan korur
Bebeğin beslenmesi için gerekli olan anne sütünün doğumdan hemen sonra gelmeye başladığını ilk emzirmede kolostrum denen sarı renkli ve koyu kıvamlı gelen bu ilk sütün yoğun bağışıklık maddeleri ile bebeği hastalıklarından koruduğunu anlatan Uz. Dr. Görkem Oğuz; “Anne sütü ile beslenen bebeklerde solunum ve sindirim yolu hastalıkları daha az görülür. Ortakulak iltihabı riski azalır. Anne sütü, büyüme faktörü içerdiği için bebekler daha iyi büyürler. Anne sütünün içinde bebeği kanserden koruyucu maddeler bulunur. Anne sütünün içerdiği maddeler bebeği rahatlatır, gevşetir, ağrıyı azaltır, daha çabuk uykuya dalmasını sağlar, Anne sütü alan bebeklerde karın ağrısı ve kabızlık daha az görülür. Anne sütü bebeğin zekasını 810 puan artırır. Anne sütü ile beslenen bebeklerde, konuşma problemi, şeker hastalığı, lenf kanseri, kansızlık, diş çürükleri ve alerji hastalıkları daha az görülür” dedi.

Anne sütü ile beslenmenin bebeğin yanı sıra anneye birçok faydası olduğunu açıklayan Uz.Dr. Görkem Oğuz; Emzirme annelerin meme kanseri, rahim kanseri, kansızlık, kemik erimesi gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Emzirme hormonları; anneyi gevşetir, daha çabuk uykuya dalmasını sağlar ve anneyi dinlendirir. Emziren anneler eski kilolarına daha çabuk döner. Psikolojik yönden faydaları ise, annelik duygusunun gelişimine neden olur. Emzirme, anne ile bebek arasındaki bağı güçlendirir. Emziren annelerin kendilerine güvenleri fazladır, bu durum süt verimini olumlu yönde etkiler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Film severler açık hava sinemasında buluşacak
YEREL HABERLER Film severler açık hava sinemasında buluşacak
Halk otobüslerinde unutulan eşyalar şaşırttı Unutulan eşyaların içinde baston ve polis şapkası dahi bulunuyor
YEREL HABERLER Halk otobüslerinde unutulan eşyalar şaşırttı Unutulan ...
Minik horozlar yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Minik horozlar yeni sezon hazırlıklarına başladı
Denizli yağlı güreşlerinde Orhan Okulu oldu Finalde hünerlerini sergileyen 500 pehlivan şampiyon olmak için ter döktü
YEREL HABERLER Denizli yağlı güreşlerinde Orhan Okulu oldu Finalde ...
İncilipınargücü performans testinden geçti
YEREL HABERLER İncilipınargücü performans testinden geçti
Merkezefendi'ye NBA patentli guard
YEREL HABERLER Merkezefendi'ye NBA patentli guard
Aynı bölgede çıkan 2. yangın büyümeden söndürüldü Denizli’de 2 gün önce söndürülen yangın tekrar alevlendi
YEREL HABERLER Aynı bölgede çıkan 2. yangın büyümeden ...
Örtü yangınında arı kovanları ve ağaçlar küle döndü Kovanları küle dönen arıcı, “Kovanlarımı kurtaramadım, ellerim ve ayaklarım yandı”
YEREL HABERLER Örtü yangınında arı kovanları ve ağaçlar küle ...
Güreşçiler er meydanında Yağlı güreş başladı
YEREL HABERLER Güreşçiler er meydanında Yağlı güreş başladı
Merkezefendi'de program netleşti
YEREL HABERLER Merkezefendi'de program netleşti
Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın ...
Yeşilçınarspor’dan transfer harekatı Yeşilçınarspor, anlaşmaya vardığı 6 futbolcu ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Yeşilçınarspor’dan transfer harekatı Yeşilçınarspor, ...
Çameli’nde 'En iyi domates' yarışması düzenlenecek
YEREL HABERLER Çameli’nde 'En iyi domates' yarışması düzenlenecek
Bakan Soylu, "Yangın dolayısıyla oluşan zarar, en kısa zamanda telafi edilecektir" Bakan Soylu'dan geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, "Yangın dolayısıyla oluşan zarar, en ...
Eşini bıçakla yaralayıp, canlı yayın yaptı
YEREL HABERLER Eşini bıçakla yaralayıp, canlı yayın yaptı
Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın (2)
YEREL HABERLER Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda ...
Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yaptı Parkta buluştuğu eşini bıçakla ağır yaralayan koca “Namusumu temizledim” şeklinde canlı yayın yaptı
YEREL HABERLER Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın ...
Denizli Valiliğinden lojistik deposu yangınıyla ilgili açıklama İçerisinde oto lastikleri ve sarf malzemelerin bulunduğu lojistik deposundaki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Denizli Valiliğinden lojistik deposu yangınıyla ...
Lojistik deposundaki yangın havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Lojistik deposundaki yangın havadan görüntülendi
İrem’in ölümüne neden olan sürücü saklandığı mısır tarlasında yakalandı
YEREL HABERLER İrem’in ölümüne neden olan sürücü saklandığı mısır ...
Lojistik deposunda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı 3 bölümden oluşan depoyu saran alevlere itfaiye ve TOMA’larla müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Lojistik deposunda çıkan yangın kısmen kontrol altına ...
Denizlispor'da Muhammet kaldı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Muhammet kaldı
DENİB kalite kontrol elemanı açığını giderecek projeye başladı
YEREL HABERLER DENİB kalite kontrol elemanı açığını giderecek ...
Lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ve TOMA’larla müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.