Jandarma Honaz Dağında yangına karşı önlemleri artırdı

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Denizli’de jandarma ekipleri orman yangının önüne geçmek için Honaz Milli Park ve Honaz Dağı bölgesini havadan ve karadan kontrol etti.



Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, orman yangınlarını önlemek maksadıyla Honaz Milli Park ve Honaz Dağı bölgesindeki çalışmalarını sıklaştırdı. Bölgede adeta kuş uçurtmayan ekipler, ormanlık alanlara girmek isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunarak girişlerin yasaklandığını hatırlattı. Gerekli uyarılar ardından vatandaşlar bilinçlendirildi. Karayolu ile ulaşım sağlanamayan noktalarda dron ile kontrol sağlandı.

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