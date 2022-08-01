Denizli'de PKK ve FETÖ üyesi 2 şüpheli yakalandı

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Denizli’de PKK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile yapılan çalışmalar neticesinde, “PKK/KCKPYD/YPG Silahlı Terör Örgütü” ile ilgili olarak, örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalandı, yakalanan kişi hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçu çerçevesinde, hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanıp, sevk edildiği makamlarca tutuklandı.

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