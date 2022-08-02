Denizli Tekden için 2022 hamle yılı olacak Tekden hekim kadrosu güçlenmeye devam ediyor

Denizli Tekden Hastanesi, yaptığı organizasyonla bünyesinde bulunan hekim kadrosunu daha da güçlendirirken, hastane içerisinde bir takım restorasyon çalışmaları yapılacağını da duyurdu.



Bünyesinde bulundurduğu akademisyen ve uzman hekim kadrosu ile Denizli’de sağlık sektörünün öncülerinden olan Özel Denizli Tekden Hastanesi, birçok alanda yenilikler yapmayı sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden’in, Tekden Hastanesine yaptığı ziyareti sırasında yeni başlayan doktorlar başta olmak üzere birçok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Hastane içerisinde restorasyon çalışmalarına başlayarak, hastalarına daha iyi hizmet vereceklerini belirten Op. Dr. Kemal Tekden, “2022 yılı, yeni doktorların başlaması ve birçok gelişmenin yaşanmasıyla hastanemiz adına hamle yılı olacak. Tekden Grup olarak 25 yılı aşkın süredir sağlık sektöründe hizmet veriyoruz. Verdiğimiz çaba ve hizmetlerin sonucunda hastalarımızdan aldığımız güzel yorumlarla daha da büyüyoruz. Hastalarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek adına her geçen gün kadromuzu daha da güçlendirmeye ve yenilenmeye devam ediyoruz” dedi.



“Denizli’de akla gelen ilk hastane olmayı başardık”

İl genelinde sağlıkta önemli bir yere sahip olduklarını belirten Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal, “Tam teşekküllü hastanelerimiz ve tecrübeli hekim kadromuzla Denizli’de akla gelen ilk hastane olmayı başardık. Teknolojinin gelişmesiyle sürekli güncellenen ve yenilenen cihazlarımız, yapılan önemli cerrahi ameliyatlar ile hastanemiz, dünyada referans hastaneler seviyesine ulaşmıştır. Bugün hastanemizde yapacağımız bir takım değişiklikler ile amacımız sizlere daha iyi hizmet sunabilmektir. Denizli için sağlıkta önemli bir yere sahip olan Denizli Tekden Hastanesi, il dışından ve yurtdışından gelen birçok hasta ile de sağlık turizmine ve Denizli’ye önemli katkılar sağlamaktadır. 2022 yılında Denizli Tekden ailemize katılan değerli doktorlarımız, Op. Dr. Hayrettin Güler, Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, Op. Dr. Sinan Kaya, Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, Dr. Hale Nur Güngördü, Dr. Öğr. Üyesi Okan Er ve Uzm. Dr. Şadi Yaldız’a da başarılarının devamını dilerim” şeklinde bilgi verdi.

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