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Jandarmadan suçlulara geçit yok Jandarma ekipleri olayların neredeyse tamamını aydınlattı

İHA

Jandarmadan suçlulara geçit yok Jandarma ekipleri olayların neredeyse tamamını aydınlattı

Denizli’de jandarma ekipleri tarafından 2022 Temmuza ayında gerçekleştirilen asayiş, kaçakçılık, siber ve terör olaylarının yüzde 99,4’ü aydınlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Temmuz ayında gerçekleştirilen faaliyetleri açıkladı. 455 asayiş, 96 kabahat, 386 takibi gereken, 53 kaçakçılık, 12 siber ve 1 terör olayı olmak üzere toplam meydana gelen 1003 olayın 997’si yani yüzde 99,4 ’ü aydınlatıldı. Yapılan asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 31 bin 457 kişi ile 13 bin 998 aracın sorgulaması yapılırken, 231 aranan şahıs, 2 aranan araç yakalandı ve 10 kayıp şahıs bulundu. Denetimlerde 7 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 83 adet mermi, 1 adet kesici suç aleti ele geçirildi.

“1 milyon 722 bin 779 TL cezai işlem uygulandı”
2022 temmuz ayında icra edilen trafik uygulamalarında; 44 bin 035 araç kontrol edildi, 28 bin 134 araç, 25 bin 225 şahıs sorgulaması yapıldı, bin 939 araç ve şahıs hakkında toplam 1 milyon 722 bin 779 TL cezai işlem uygulandı, 11 aranan araç, 25 aranan şahıs yakalandı, 85 kişinin alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak 333 araç trafikten men edildiği açıklandı.

Uyuşturucu maddeler ile mücadelede seferberlik başlatıldığını, huzur operasyonları çerçevesinde uyuşturucu madde tacirlerinin bulunduğu mahallelerde operasyonlara aralıksız olarak devam ettiğini belirten Denizli İl Jandarma Komutanlığı, icra edilen 53 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara operasyonlarda, 181 şahıs gözaltına alındı, 7 şahıs tutuklandı, 174 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve 1731 gram kubar esrar, 4 gram metamfetamin, 120 gram eroin, 1 adet uyuşturucu hap, 347 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 36 adet tarihi eser, 1 adet kazı malzemesi, 244 litre kaçak içki, 125 gram kaçak tütün, 4 adet av tüfeği, 13 adet av tüfeği fişeği, 2 adet sahte plakalı araç ele geçirildi.

Ay içerisinde 1 FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonel faaliyet icra edildiği ve icra edilen faaliyette 1 şüpheli yakalanarak hakkında gerekli yasal işlem yapıldığı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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