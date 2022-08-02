Yukatel Merkezefendi'den Max Heidegger hamlesi

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DENİZLİ, (DHA)Basketbol Süper Ligi'nde yabancı transferinde gaza basan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 25 yaşında, 1.91 boyundaki ABD'li guard Max Heidegger'i kadrosuna kattı. İsrail Milli Takımı'nda da oynayan Heidegger, geçen sezonu Almanya'da EWE Baskets Oldenburg'ta geçirdi. Tecrübeli oyun kurucu Almanya Ligi'nde 18.3 sayı, 2.2 ribaund 4.5 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 15.8 sayı, 2 ribaund, 2 asist ortalamaları tutturdu. Geçen sezonki kadrosundan Altan Erol'la sözleşme yenileyen Denizli temsilcisi transferde daha önce Bornova Belediyşesi Karşıyaka'dan Arca Tülüoğlu ve Eyüp Can Öncü, Afyon Belediyespor'dan Bilgehan Diril, Peristeri'den Chad Brown, Samsunspor'dan Burak Eşlik, Fenerbahçe Koleji'nden Bertan Baştan, Semt77 Yalovaspor'dan Doğan Şenli, Windy City Bulls'tan NBA patentli Andrew Harrison ile Bursaspor'dan Ayberk Olmaz'a imza attırmıştı. Merkezefendi'de yabancı transferi sürecek.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-08-02 10:47:05



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