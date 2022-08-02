Kalp ritim bozukluğu felce yol açabiliyor

Kalpteki ritim bozukluğunun devamlılık göstermesi durumunda felç kalma riskinin artırdığını belirten Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, “Kalp ritim bozukluğu her yaşta gözükebilir” dedi.



Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nin başarılı doktorlarından Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, kalpteki ritim bozukluğu hakkında merak edilenleri yanıtladı. Kalp ritim bozukluklarının farklı farklı nedenlerinin olduğunu ve ona göre tedavi yöntemi uyguladıklarını belirten Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, “İki çeşit kalp ritim bozuklukları vardır. Birincisi kalbin normalde attığı hızın daha üstünde atması durumudur. Hastalarımız bu durumu çarpıntı olarak hisseder. İkincisi ise kalbin ara ara düzensiz bir şekilde atmış olmasıdır. Bunların tedavi uygulamaları ise farklı şekildedir. Her sağlıklı bireylerde de görebildiğimiz ritim bozukluğu vardır” ifadelerini kullandı.



“Beynin pıhtı atıp felç kalma riski vardır”

Kalp ritim bozukluklarının ileri aşamasında felç kalmaya dahi yol açabileceğini söyleyen Dr. Tanrıverdi, “Kalp ritim bozukluklarının ortaya çıkmasının altında yatan farklı sebepleri vardır. Kalp ile ilgili problem olabildiği gibi, tiroid fonksiyon bozukluğu, kansızlık gibi rahatsızlıklarda kalp ritim bozukluklarının olmasına sebep olur. Bunların tedavisinde çeşitli basamakta ilaçlarımız var. Öncelikle bu ilaçlarımızı kullanmalıyız, hastalarımıza eğer ilaçlarımız yeterli gelmiyorsa anjiyo işlemini uygularız. Bu ritim bozuklukları endişe verici olmayan kalp ritim bozukluklarıdır. İkincisi ise kalpteki ritim sayısının düzensiz bir şekilde atmasıdır. Hızlı ya da yavaş atma durumudur. Bu ritim bozuklukları orta derecede kalp ritim bozukluklarıdır endişe açısından. Eğer kalp ritim bozuklukları sürekli devam ediyorsa, kalpte pıhtı oluşup beynin pıhtı atıp felç kalma riski vardır. Hastalarımıza önerilerimiz ise bu şikayetlerimiz varsa uzman bir hekime başvurulmalıdır” dedi.

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