Jandarmadan 550 internet sitesine erişim engelli

Denizli’de İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2022 Temmuz ayında yaptığı çalışma sonucu, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele dahilinde 550 internet sitesine erişim engellendi.



Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 1 ile 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında internet üzerinden işlenen suçlara yönelik çalışma yapıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen ve diger suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, yurtdışı üzerinden yayın yapan 275 adet müstehcen, 245 adet yasadışı bahis, 8 adet uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, 22 adet oltalama (phishing) içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi tespit edildi.



550 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı

Konu ile ilgili olarak 5651 sayılı “İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi” hakkında kanunun 8’inci maddesi gereğince toplam 550 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı.

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