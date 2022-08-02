Hafif ticari araç otomobile çarptı; 4 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde hafifi ticari aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza, Çivril ilçesi Şehit Ahmet Kandaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; H.T. idaresindeki 34 CPA 647 plakalı hafif ticari araç, Z.S. kontörlündeki 20 L 5416 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki aracında savrulduğu kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri hafif ticari araçta bulunan sürücü ve yanındaki eşi ile otomobilde bulunan sürücü ve nişanlısını yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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