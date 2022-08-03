En büyük mutluluğu gazete ve dergiler

Denizli’nin Çivril ilçesinde dağlarda hayvan otlatan 30 yaşındaki engelli çoban, zabıtanın hediye ettiği gazete, kitap ve dergilerle zaman geçiriyor.



Çivril’in Aşağıçapak mahallesinde yaşayan ve ailesine ait hayvanlara çobanlık yapan Fatih Yıldırım’ın tek eğlencesi eski kitap, gazete ve dergi resimlerine bakmak. Fatih Yıldırım’ın dergi ve gazete ihtiyacını Çivril Belediye Zabıta ekipleri tedarik ediyor. 3 aylık periyotlar halinde Fatih Yıldırımı ziyaret eden zabıta ekipleri, Yıldırım’a topladıkları gazete ve dergiler ile ihtiyacı olan eşyaları teslim ediyorlar.



Küçükken geçirdiği ateşli bir hastalık yüzünden konuşamayan ve okuma yazması olmayan Fatih Yıldırım, yaylada çobanlık yaparak ailesine yardımcı oluyor. Ailesine ait hayvanları her gün yaylaya çıkaran ve akşama kadar otlatan Fatih Yıldırım, zabıtanın getirdiği kitap ve dergilerdeki fotoğraf ve resimlere bakarak mutlu oluyor. Fatih’i sürekli kontrol ettiklerini ve istediği dergi ve gazeteleri götürdüklerini belirten zabıta ekipleri, “Mahalle denetimler sırasında Fatih’in istediği dergi ve kitapları hayvan otlattığı meraya götürüp teslim ediyoruz. Fatih biz bir daha getirinceye kadar o gazete ve dergilerdeki resimlere bakarak günlerini geçiriyor” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.