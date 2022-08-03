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Ege’nin en modern tıbbi atık tesisi Günde 7 bin kilogram hastalık ve virüs taşıyan atık yok ediliyor Çevre dostu Büyükşehir ile daha temiz ve sağlıklı bir gelecek 700 farklı sağlık tesisinden toplanan tıbbi atıklar bertaraf ediliyor

İHA

Ege’nin en modern tıbbi atık tesisi Günde 7 bin kilogram hastalık ve virüs taşıyan atık yok ediliyor Çevre dostu Büyükşehir ile daha temiz ve sağlıklı bir gelecek 700 farklı sağlık tesisinden toplanan tıbbi atıklar bertaraf ediliyor

Denizli'de, Ege’nin en modern tıbbi atık sterilizasyon tesisinde günlük 7 bin kilogram hastalık ve virüs taşıyan tıbbi atık zararsız hale getiriliyor. Başkan Osman Zolan, kentteki 700 sağlık kuruluşundan toplanan tıbbi atıkların evsel çöplerden ayrı olarak Ege’nin en modern tıbbi atık tesisinde bertaraf edildiğini belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, modernize edilerek kapasitesi günlük 12 bin kilograma çıkartılan Denizli Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde incelemede bulundu. Başkan Zolan’ın inceleme gezisine Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ramazan Değirmenci ile beraberindekiler eşlik etti. Bir süre önce modernize edilerek kapasitesi günlük 12 bin kilograma çıkartılan tesisin 2011 yılından beri hizmet verdiği belirtilirken, Denizli’de 700 farklı sağlık tesisinden toplanan tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edildiği ifade edildi. Kapasitesi artırılan tesiste günlük 7 bin kilogram tıbbi atık 146 santigrat derecede, yüksek basınçlı buharla steril hale getirilerek hastalık ve virüs taşıyan tüm mikroplardan arındırılıp evsel çöp niteliği kazandırılıyor. Söz konusu işlemden geçerek evsel çöp haline getirilen atıklar daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Kumkısık Katık Atık Bertaraf Tesisindeki düzenli depolama sahasında bertaraf ediliyor.

“Tıbbi atıkları normal çöp gibi kabul etmiyoruz”
Başkan Zolan, Denizli’nin atıklarının toplanarak bertaraf edildiği Denizli Büyükşehir Belediyesi Kumkısık Katık Atık Bertaraf Tesisi içinde yer alan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin çok önemli bir ihtiyacı karşıladığını söyledi. Tesiste evsel atıklar ve sızıntı sularının doğa ve çevreye zarar vermeden bertaraf edildiğini, aynı zamanda atıklardan elektrik enerjisi ürettiklerini kaydeden Başkan Zolan, “Burası büyük bir entegre tesis. Evsel atıkların yanında şehrimizde birçok sağlık kuruluşundan toplanan tıbbi atıklar da var. Birçok hastalık, virüs ve zararlı organizmaları barındırabilen tıbbi atıkları normal çöp gibi kabul etmiyoruz. Bu atıkları ayrı bir şekilde bertaraf etmemiz gerekiyor” dedi.

“Denizli’miz her şeyin en güzeline, en iyisine layık”
11 yıl önce Ege’de bir ilke imza atarak bu tesisi hizmete aldıklarını anlatan Başkan Zolan, tesisi günümüz şartlarına göre modernize ederek günlük kapasitesini 12 bin kilograma çıkardıklarını belirtti. Başkan Zolan, “Burada toplanan tıbbi atıklar 146 santigrat derecede 3,5 bar basınçla bertaraf ediliyor. Hastalık ve virüs bakımından tamamen zararsız hale getirilip evsel atık niteliği kazandırılarak düzenli depolama sahasına gönderiliyor” diye konuştu. Bu hizmetin çok hassas bir konu olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, şunları söyledi: “Denizli’mizin sağlıklı ve çevreci bir şehir olabilmesi anlamında tüm yatırımlarımızı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Çünkü Denizli’miz her şeyin en güzeline, en iyisine layık. Yarınımızın bugünden daha güzel olsun inşallah. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisimiz Denizli’mize hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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