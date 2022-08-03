Artan pozitif vaka sayıları tedirginliğe sebep oluyor

Özel Denizli Egekent Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ramazan Kenan Arıcan, “Korona virüs vakalarında tekrar bir artış başladı. Bu da insanları tekrar kapanma olur mu diye tedirgin ediyor” dedi.



Yüksek aşılama oranıyla birlikte azalan vakalar ve tedbirlerin büyük oranda kaldırılmasının ardından pozitif korona virüs vaka sayılarının yeniden artmaya başlaması toplumda tedirginlik meydana getirdi. Ortaya çıkan son tablo ile birlikte insanların aklında birçok soru oluştu. Korona virüs vaka sayılarında yükselme olmasıyla birlikte, tedbirlerin yeniden artırılabileceği endişesi yoğun bir şekilde gündeme geldi.



Hastalığın seyri konusunda açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ramazan Kenan Arıcan, korona virüs ile ilgili merak edilenleri anlattı. Korona vakalarında etkinliğin azaldığı ancak buna güvenerek rehavete kapılmamak gerektiğine işaret eden Uzm. Dr. Ramazan Kenan Arıcan, “Hastalığın seyrinde yükselme meydana geldi. Yalnız hastalığın etkinliği azaldı. Hastalığın etkinliğinin azalması ile hastalık bitmiş gibi davranamayız. Rehavete kapılmamak lazım. Korona hala hayatımızda ve hayatımızı tehdit etmektedir. Önlemlerimizi alarak kendimizi ve sevdiklerimizi korumalıyız” şeklinde konuştu.



“Hatırlatma dozunu yaptırmak lazım”

Artan vaka sayılarına karşı alınması gereken önlemlerden bahseden Uzm. Dr. Ramazan Kenan Arıcan, aşılamada hatırlatma dozunun önemine vurgu yaptı. Dr. Arıcan, şu tavsiyelerde bulundu:

“Temizlik konularına her zamanki gibi özen gösterilmeli, eller sık sık yıkanmalı, ortak eşya kullanımından kaçınılmalı, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulmalı ve maske kullanımına özen gösterilmelidir. Vatandaşlarımız hatırlatma dozlarını yaptırarak korona virüse karşı önlemlerini alabilirler”

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