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Otomobil alev topuna döndü

İHA

Otomobil alev topuna döndü

Denizli’de seyir halindeyken alev alan otomobil, dakikalarca yandıktan sonra küle döndü.

Olay, Buldan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Buldan Alaşehir Yolu üzerinde seyir halinde otomobil, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev almaya başladı. Durumu fark eden sürücü hızla frene basarak otomobilini yol kenarına çekti. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Jandarma ekipleri ise kaza yaşanmaması için yolu belli süreliğine trafiğe kapattı. Alev alev yanan otomobil söndürüldükten sonra küle döndü.

Soğutma çalışmaları ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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