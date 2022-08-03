Nohuda 'nükleer' çözüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nohuda 'nükleer' çözüm

DHA

Nohuda 'nükleer' çözüm


Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 1999 yılında 400 bin dekar alanda leblebilik nohut üretiminin hastalık nedeniyle günümüzde 30 bin dekara kadar düşmesi üzerine Ticaret Borsası, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 6 yıldır birlikte yürüttüğü 'Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi' kapsamında üretilen ve 'Borsa 20' ismi verilen sarı leblebilik nohudun hasadı yapıldı.
Türkiye'nin nohut ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Denizli bölgesinde 1999 yılına kadar 400 bin dekar alanda leblebilik nohut üretimi yapılıyordu. Ancak bölgede nohutta görülen Antraknoz hastalığı yaygınlaşmasıyla birlikte nohut üretimi de günümüzde 30 bin dekara kadar düştü. Türkiye'nin leblebi ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Denizli'de nohut ekim alanlarını artırmak için 2016 yılında çalışma başlatıldı. Denizli Ticaret Borsası öncülüğünde, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklaşa 'Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi' hayata geçirdi. Proje kapsamında kurulan ekip ilk olarak nohut ekim alanlarında incelemelerde bulundu. Nohut ekim alanlarını inceleyen proje uzmanları leblebi sektörü tarafından talep edilen nohut çeşitlerinin bulundukları ekolojilerdeki durumu ve performansını inceleyerek, projede kullanılacak kriterleri belirledi.
4 kurumun bir araya geldiği proje kapsamında leblebi üretici sektörünün beğendiği yerel nohut türleri tespit edilerek Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun laboratuvarlarında inceleme başlatıldı. Yapılan çalışma kapsamında belirlenmiş dozlarda nohut tohum çeşitlerine ışın uygulaması yapılarak küçük genetik değişiklikler yapıldı ve hastalığa karşı da dayanıklı hale gelmesi sağlandı. Yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkan nohut tohuma türüne de 'Borsa 20' ismi verildi. 6 yıl süren araştırma ve çalışma sonucunda Denizli'nin Tavas ilçesi Ebecik Mahallesi'nde bir süre önce ekilen Borsa 20 isimli nohut yetişerek hasat zamanı geldi. Hasat günü kapsamında Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile leblebi üreticileri bir araya geldi. 2.5 dekar alanda hastalığa karşı dayanıklı hale getirilen nohudun hasadı yapıldı.
'30 BİN DEKAR ALANA KADAR GERİLEDİ'
Proje kapsamında ekibin içinde yer alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Şahin Şentürk, amaçlarının nohut ekim alınlarını artırmak olduğunu belirterek, "1999 yılların başında Denizli'de 400 bin dekar nohut ekim alanı vardı. Ekim alanları bazı ovaların sulamaya açılması, kıraç alanlarda kekik üretiminin yaygınlaşması, aynı zamanda nohut ekim alanlarının ve nohut çeşitlerinin antranoz hastalığına hassas olmasından dolayı çiftçiler üretimden vazgeçtiler. Zaman içinde 2021 yılı itibariyle nohut üretim alanı 30 bin dekar alana kadar geriledi. Denizli'de nohut ekimini yaygınlaştırmak ve harekete geçirmek amacıyla bu projeye başladık. Leblebi sektörünün isteklerine uygun, hastalığa dayanıklı çeşitler geliştirmek için ekim alanlarının genişlemesini sağlamak istiyoruz. Proje kapsamında bir araya gelen 4 kurum çalışma başlattı. Çalışma kapsamında belirlenmiş olan nohut türlerine ışın uygulaması yapılarak küçük genetik değişiklikler yapılması hedeflendi. Nokta mutasyonu diyoruz buna. Nokta mutasyonu gelişmeleriyle beraber mevcut çeşitleri sektörün beğendiği çeşitleri hastalığa karşı dayanıklı hale getirilmesi hedeflendi. Geçen yıl Borsa 20 adıyla ilk çeşit adayımızı Tarım ve Orman Bakanlığı'na teklif ettik. Bakanlıkta test çalışmalarının bitmesinin ardından tescil edildikten sonra tohumun üretimine geçip, çiftçilerimize önereceğiz" dedi.
Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili ise amaçlarının leblebicilik sektörünü geliştirmek olduğunu belirterek, "Leblebicilik sektörü bizim için çok önemlidir. Bunun için nohut ıslah edilmesi gerekiyordu. Sektörün ihtiyacı olan nohut çeşidini kaliteli nohut çeşidi haline getirmememiz gerekiyordu. Biz 2016 yılında 4 kurum ile başladık. Geldiğimiz nokta ise Borsa 20 olarak adlandırdığımız ve bakanlığa sunduğumuz hem verim kalitesi açısından hem boy yüksekliği açısından öne çıktı. Leblebicinin aradığı bir ürün olarak tespit ettik. Hastalıktan dolayı ekilemez hale gelen nohudu artık ekeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-08-03 20:52:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de "nükleer tekniklerle" geliştirilen nohut çeşidinde ilk hasat yapıldı
YEREL HABERLER Denizli'de "nükleer tekniklerle" geliştirilen nohut ...
Denizli'de yaralı bulunan ebabil tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Denizli'de yaralı bulunan ebabil tedavi altına alındı
Denizli'deki tıbbi atık sterilizasyon tesisinin kapasitesi artırıldı
YEREL HABERLER Denizli'deki tıbbi atık sterilizasyon tesisinin ...
Kekik üreticileri oluşan fiyattan memnun kalmadı
YEREL HABERLER Kekik üreticileri oluşan fiyattan memnun kalmadı
Otomobil alev topuna döndü
YEREL HABERLER Otomobil alev topuna döndü
Sinemaseverler nostaljik atmosferde film izledi Merkezefendi’de açık hava sinema gecesine yoğun İlgi
YEREL HABERLER Sinemaseverler nostaljik atmosferde film ...
Artan pozitif vaka sayıları tedirginliğe sebep oluyor
YEREL HABERLER Artan pozitif vaka sayıları tedirginliğe sebep oluyor
Ege’nin en modern tıbbi atık tesisi Günde 7 bin kilogram hastalık ve virüs taşıyan atık yok ediliyor Çevre dostu Büyükşehir ile daha temiz ve sağlıklı bir gelecek 700 farklı sağlık tesisinden toplanan tıbbi atıklar bertaraf ediliyor
YEREL HABERLER Ege’nin en modern tıbbi atık tesisi Günde 7 bin ...
En büyük mutluluğu gazete ve dergiler
YEREL HABERLER En büyük mutluluğu gazete ve dergiler
PAÜ Yönetimi tercihler öncesinde ‘Neden PAÜ’ sorusunu cevapladı
YEREL HABERLER PAÜ Yönetimi tercihler öncesinde ‘Neden PAÜ’ sorusunu ...
Denizli'de 550 internet sitesine erişim engellendi
YEREL HABERLER Denizli'de 550 internet sitesine erişim engellendi
Merkezefendi’de temiz bir dünya için pedal çevrilecek Başkan Şeniz Doğan’dan sporseverlere davet
YEREL HABERLER Merkezefendi’de temiz bir dünya için pedal ...
Büyükşehirden gençlere YKS tercih danışmanlığı
YEREL HABERLER Büyükşehirden gençlere YKS tercih danışmanlığı
Artan hava sıcaklıklarına karşı uyarı Hava sıcaklığı ölümle sonuçlanabilir
YEREL HABERLER Artan hava sıcaklıklarına karşı uyarı Hava sıcaklığı ...
Sulama kanalına uçan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Sulama kanalına uçan motosikletin sürücüsü öldü
Ayçiçekler hasat için gün sayıyor Denizli’de sarıya bürünen ayçiçek tarlaları güzelliğiyle dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Ayçiçekler hasat için gün sayıyor Denizli’de sarıya ...
Hafif ticari araç otomobile çarptı; 4 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç otomobile çarptı; 4 yaralı
Ömrünü gözü gibi baktığı annesine adadı 47 yaşındaki fedakar evlat, annesi için hem evlenemiyor hem de çalışamıyor Anne ve oğlunun vefalı yaşamı görenlere örnek oluyor
YEREL HABERLER Ömrünü gözü gibi baktığı annesine adadı 47 yaşındaki ...
Jandarmadan 550 internet sitesine erişim engelli
YEREL HABERLER Jandarmadan 550 internet sitesine erişim engelli
Yüksek teknolojiyle el değmeden işlenen tavuklar, güvenli bir şekilde sofralara ulaşıyor Az sayıdaki bulunan bir teknolojiye sahip olan Gedik Piliç, ürünleri el değmeden işliyor Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik: “Türkiye tavukçuluğu, gerçekten dünyada en modern tavukçuluktur"
YEREL HABERLER Yüksek teknolojiyle el değmeden işlenen tavuklar, ...
Kalp ritim bozukluğu felce yol açabiliyor
YEREL HABERLER Kalp ritim bozukluğu felce yol açabiliyor
Yukatel Merkezefendi'den Max Heidegger hamlesi
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi'den Max Heidegger hamlesi
Jandarmadan suçlulara geçit yok Jandarma ekipleri olayların neredeyse tamamını aydınlattı
YEREL HABERLER Jandarmadan suçlulara geçit yok Jandarma ekipleri ...
Motosikletiyle kanala uçan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosikletiyle kanala uçan sürücü hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.