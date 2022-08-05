Özhaseki: Bir araya geldikleri 7'li grup, sokakta birbirlerini görseler selam vermezler



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, muhalefetin hiçbir stratejisi olmadığını belirterek, "Bir araya geldikleri 7'li grup sokakta görseler birbirlerine selam vermezler. Hiçbir gün olsun eşlerini yanına alıp öbürüne çay içmeye gitmemişlerdir. Dünya görüşleri birbirine benzemez. Sosyal olaylara bakışları birbirine benzemez ama Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı var ya bunların hepsini bir araya getiriyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Denizli ziyareti kapsamında ilk olarak Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret etti. Özhaseki'ye AK Parti Denizli milletvekilleri Nilgün Ök ile Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da eşlik etti. Özhaseki daha sonra AK Parti Denizli İl Başkanlığı'na geçti. Burada partililere seslenen Özhaseki, muhalefetin iki tane temel stratejisi dışında bir stratejilerinin olmadığını söyleyerek, "Belediyelerde neler yapacaklarını bilmiyorlar. Zaten taş üstüne de taş koymadılar. Genelde ne yapacakları da belirsiz. Ama şu iki strateji üzerine hareket ediyorlar. Bir Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olmasın da ne olursa olsun. Bir araya geldikleri 7'li grup sokakta görseler birbirlerine selam vermezler. Hiçbir gün olsun eşlerini yanına alıp öbürüne çay içmeye gitmemişlerdir. Dünya görüşleri birbirine benzemez. Sosyal olaylara bakışları birbirine benzemez ama Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı var ya bunların hepsini bir araya getiriyor. Evet siz böyle bir muhalefet yapabilirsiniz. Ama bunca muhalifin olduğu bir yerden de medeniyet doğmayacağını çok iyi biliyoruz. Bir masa etrafında oturmak için hangi sırada oturacağını bir ay tartışanlar, bir salona girerken 'Sen mi önden gireceksin? Ben mi önden gireceğim' diyenler, 1,5 ay birbirlerini yazarlar vasıtasıyla hırpalayanlar. Türkiye'nin devasa problemleri karşısında çözümü nerede üretecekler? Aynı bakmıyorlar ki zaten. Ama 'gel yıkalım' politikası. 'Gel devirelim' politikası. Hani şair diyor ya. 'Hadi gel şu Süleymaniye'yi yıkalım desen iki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Hadi gel yeniden yapalım desen. Önce bir Sinan sonra da Süleyman gerek' Biz Süleyman´ımızı da bulduk. Sinan´ımızı da bulduk" dedi.

'NEREDEYSE ÜÇ SENE BİR ŞEY SÖYLEMEDEN İZLEDİK'

Ankara, İstanbul, Adana, Mersin ve Antalya'da belediye başkanlığını CHP'nin kazandığını ifade eden Özhaseki, "Elbette bizde bir burukluk oluşturdu. Ama dedik ki hayırlı olsun. Vatandaşın takdiri böyleymiş. Vuku bulanda hayır vardır. Görelim. Allah bunlara hizmet nasip etsin. Güzel işler yapsınlar. Kendi içimizde dedik ki hiç muhalefet etmeyelim. Bu arkadaşlara bir cümle bile söylemeyelim. Çünkü biz yirmi yıldır, yirmi beş yıldır bu illeri idare ediyoruz. Şimdi onlara vatandaş imkan verdi. Hiç değilse iki üç sene sabırla izleyelim. Neredeyse üç sene bir şey söylemeden izledik. Ama karşılaştığımız manzara şu; daha taş üstüne taş koymadılar. Hiçbir yerde de yapmıyorlar. Ama bu arada bir uyduruk bahane; 'Bizim önümüzü kesiyorlar. Bize mani oluyorlar' yalanına başvurmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerine az bir zaman kaldığını söyleyen Özhaseki, "Bu seçim önemli bir seçim. Zannetmeyin ki bu seçim sadece bir Recep Tayyip Erdoğan seçimidir. Asla öyle değil. Zannetmeyin ki sadece Türkiye'de yapılan bir seçimdir. Hayır, sadece Türkiye için yapılmış bir seçim de değil. Bu seçimin bambaşka bir önemi var. Elbette Türkiye için bir seçimdir. Elbette cumhurbaşkanımızı seçeceğiz ama bütün dünyadaki mazlumların da takip ettiğini hiç kimse unutmasın" diye konuştu.

Özhaseki, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-08-05 16:31:54



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