Denizlispor'da 3 isim ilk hafta maçına yetişmiyor

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında cumartesi akşamı İstanbul'da Eyüpspor'a konuk olacak Altaş Denizlispor'da sakatlıkları süren 3 önemli futbolcu forma giyemeyecek. Yeşil-siyahlılarda Ömer Şişmanoğlu, Djedje ve Erdal, sakatlıkları sebebiyle Eyüpspor maçı kadrosuna alınmadı. Denizlispor, yarın sabah yapacağı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak akşam uçakla İstanbul'a gidecek. Yeşil-siyahlı kafile maçtan sonra aynı gece uçakla İzmir'e, oradan da karayolu ile Denizli'ye dönecek.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2022-08-11 11:51:45



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