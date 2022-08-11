Denizlispor'da 3 isim ilk hafta maçına yetişmiyor

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında cumartesi akşamı İstanbul'da Eyüpspor'a konuk olacak Altaş Denizlispor'da sakatlıkları süren 3 önemli futbolcu forma giyemeyecek. Yeşil-siyahlılarda Ömer Şişmanoğlu, Djedje ve Erdal, sakatlıkları sebebiyle Eyüpspor maçı kadrosuna alınmadı. Denizlispor, yarın sabah yapacağı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak akşam uçakla İstanbul'a gidecek. Yeşil-siyahlı kafile maçtan sonra aynı gece uçakla İzmir'e, oradan da karayolu ile Denizli'ye dönecek.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2022-08-11 11:51:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.