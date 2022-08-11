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Babacan: Zayıf da olsa baskın seçim ihtimalini görüyoruz

DHA

Babacan: Zayıf da olsa baskın seçim ihtimalini görüyoruz


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, teşkilat olarak seçime hazır olduklarını belirterek, "Biz zayıf da olsa baskın seçim ihtimalini görüyoruz. Yani bu hükümet eylül ayında karar alıp, kasım ayında bir seçime gidebilir. Dolayısıyla böyle bir ihtimal var ama zayıf ihtimal" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli programı kapsamında bugün Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Cemiyet Başkan Yardımcısı Mesut Güler ve Genel Sekreter Ramazan Çetin tarafından karşılanan Babacan, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Türkiye'nin seçimden sonra nasıl yönetileceğinin altyapısını hazırladıklarını belirten Babacan, "Bunun için çeşitli eylem planları hazırladık. 6'lı masaya da katkı veren bir siyasi partiyiz. Allah kısmet ederse seçimlerden sonra nitelikli çoğunluğu Meclis´te sağlayarak anayasa değişiklikleriyle beraber ülkeyi güçlenmiş parlamenter sisteme geçirmek için çaba göstereceğiz, katkı vereceğiz. Parti genel başkanı olarak Türkiye'nin yönetiminin tümüne talibiz, dolayısıyla sağlığı da eğitimi de hukuku da çalışıyoruz. Türkiye'nin bütün sorularının çözümüne talibiz. Başbakan yardımcısı ve bakan olarak görev yaptığımız zamanlarda sorumluluk alanlarımda gereğini fazlasıyla yaptım. Bütün veriler, tarih ortada, her şey ortada, bugün de ülkenin yönetimine talibiz. Ve bütün sorunların çözümünü 90 günde, 180 günde 360 günde nasıl gerçekleştireceğimize dair eylem planlarımızda açık bir şekilde taahhüt ediyoruz" ifadelerini kullandı.
'6'LI MASADA İŞ BİRLİĞİ ALANLARINI ARTIRACAĞIZ'
Babacan, 6'lı masada yapılan görüşmelerde parlamenter sistemi bitirdiklerini, seçim güvenliği mekanizması kurduklarını belirterek, "Seçim güvenliği önemli, o daimi bir komisyon olacak. Resmi kesinleşmiş sonuçlar açıklanana kadar komisyon çalışacak. 200 bin sandığa bir partinin tek başına sahip olması mümkün olmuyor. Bunu iktidar parti de muhalefet de yapamadı. Ancak 6 parti kaynaklarını bir havuza koyarak, insan kaynağını, avukat kaynağını ve teknik kaynaklarını bir havuza koyunca, beraberce kullanınca bu sağlanabiliyor. Bunun simülasyonlarını da yaptık. Önemli bir iş birliği alanıydı, iş birliği alanlarını önümüzdeki dönemde artırmayı umut ediyoruz" dedi.
'SEÇİMLERE YAKLAŞINCA ORTAK ADAYI BELİRLEME HEDEFİMİZ VAR'
6'lı masada seçimlere yaklaşınca ortak aday belirleme hedefi olduğunu ifade eden Babacan, "Biz parlamenter sistemi hedef olarak koyduk. Önemli bir hedef, ilk seçimlerde parlamenter sisteme geçilinceye kadar ki o geçiş dönemde ülke nasıl yönetilecek? Biz parti olarak bunu çalışıyoruz. Çalışmamız hemen hemen bitti. Çalışma bittikten sonra diğer partilerle konuşmaya başlayacağız. O konuda da bir mutabakat, bir uzlaşı arayışımız olacak. Çünkü ilk seçilecek cumhurbaşkanı ve Meclis mevcut sisteme göre seçilecek. Seçilecek cumhurbaşkanı 'Kardeşim tamam ben yetkiyi aldım, biraz da ben kafama göre ülkeyi yöneteyim' mi diyecek, yoksa katılımcılık anlayışıyla ve yetki devri esasına göre mi ülke yönetilecek? Bunların hepsinin çalışılması gerekiyor. Geçiş döneminde ülkenin yönetim mekanizmasını tanımlamak gerekiyor. Bunda da partiler arası mutabakatı biz sağlayalım. Tabii, ortak aday konusu var. Seçimlere yaklaşınca ortak adayı belirleme hedefimiz var. Öncelikli yapılacak işleri, geçiş döneminde ülkenin nasıl yönetileceğini çalışalım. İsim konusunda çalışmamız sonra başlayacak" dedi.
'ZAYIF DA OLSA BASKIN SEÇİM İHTİMALİ GÖRÜYORUZ'
Bir basın mensubunun seçimle ilgili sorusunu da yanıtlayan Babacan, "Biz baskın seçim ihtimalini zayıf da olsa görüyoruz. Yani bu hükümet eylül ayında karar alıp, kasım ayında bir seçime gidebilir. Dolayısıyla böyle bir ihtimal var ama zayıf ihtimal. Biz bütün teşkilatlarımıza söyledik. 'Hazır olun' dedik. 'Böyle bir şey olabilir' dedik. Ama daha kuvvetli ihtimal seçimin zamanında yapılması" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-08-11 16:46:46

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