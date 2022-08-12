Merkezefendi'de yabancılar geldi

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DENİZLİ, (DHA)BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezonun hazırlıklarına yerli oyuncularla başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te yabancılar da gelmeye başladı.

Denizli temsilcisinin yeni yabancılarından Chad Brown ve Nikos Rogkavopoulos kente geldi. Sağlık kontrolünden geçen iki basketbolcu takımla Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda ilk antrenmana çıktı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-08-12 11:21:15



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