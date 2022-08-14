Ragbi Türkiye şampiyonu; erkeklerde Ankara, kadınlarda Kastamonu oldu



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Ragbi Türkiye Finallerinde erkeklerde Ankara, kadınlarda ise Kastamonu takımları şampiyon oldu. Şampiyonada dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Anadolu Yıldızlar Ligi Ragbi Türkiye Finallerine 28 takımdan 472 sporcu katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kınıklı Futbol Sahası'nda yapılan finallerde takımlar dereceye girebilmek için mücadele etti. Son maçlar sonucunda kadınlarda Kastamonu birinci, Konya ikinci, Samsun üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ankara birinci, Kocaeli ikinci, İstanbul ise üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupalarının verilmesi için tören düzenlendi. Törene; AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman katıldı. Dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını protokol üyeleri verdi. Anadolu Yıldızlar Ligi Ragbi Türkiye Finallerinde erkeklerde şampiyon olan Ankara takımı ile kadınlarda şampiyon olan Kastamonu takımı büyük sevinç yaşadı.

BAŞKAN PAZAN: TÜRKİYE'DE RAGBİ YAYILIYOR

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, ragbi sporunun Türkiye'de yayılmaya devam ettiğini belirterek, "Denizli'de yaptığımız Ragbi finalleri, bu sporun tabana yayılması ve kültür haline gelmesi için bakanlığın takviminde olan organizasyondu. Erkeklerde 16, kızlarda ise 12 takımla mücadele edildi. Erkeklerde Ankara, kadınlarda Kastamonu şampiyon oldu. Katılım yüksek oldu. Ragbi her geçen gün yayılmaya devam ediyor. Tanınır hale geldi. Bir gün inanıyoruz ki Ragbi Türkiye'de hak ettiği seviyeye ulaşacaktır. Bu sporu yapmak isteyenler kendi şehirlerindeki gençlik ve spor il müdürlüklerine gidip bilgi alabilirler" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Maçtan detaylar

Şampiyon olan takımlara kupalarının verilmesi

Başkan Murat Pazan ile röp.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2022-08-14 12:07:50



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