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Denizlispor moral bozmuyor

DHA

Denizlispor moral bozmuyor


DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonuna Eyüpspor yenilgisiyle başlayan Altaş Denizlispor moral bozmadı. Zorlu deplasmandan puansız dönen yeşil-siyahlılar pazartesi günü evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başlarken, teknik direktör Mesut Bakkal takımının çıkış yakalayacağını söyledi. 
Kesinlikle moral bozmadıklarını ifade eden Bakkal, "Ben Eyüpspor deplasmanında takımımın sergilediği performanstan memnun kaldım. Eksiklerimiz de oldu. Bu maçı geride bıraktık. Pazartesi günü taraftarımızın desteği ile ilk galibiyetimizi elde edeceğimize inanıyorum" yorumunu yaptı. 
ÖMER VE İLHAN SORU İŞARETİ
Denizlispor'un sezon başında yeniden anlaşma sağladığı golcü Ömer Şişmanoğlu ve orta saha İlhan Depe'nin lisanslarının halen çıkmaması soru işareti yarattı. İki oyuncu da ilk haftadaki Eyüpspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamadı. Geçen sezon takımın en golcü ismi olan Ömer'in sakat olduğu açıklanırken, İlhan'la ilgili bilgilendirme yapılmadı. İki tecrübeli futbolcunun peşinatlarını alamadıkları gerekçesiyle lisanslarının çıkmadığı iddia edilirken, yönetimin en kısa zamanda bu sorunu çözüp iki futbolcuyla ilgili lisans sorununu ortadan kaldırması bekleniyor. DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA
2022-08-16 11:36:01

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