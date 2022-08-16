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Aydem Yenilenebilir Enerji, yılın ilk yarısında net karını 13 kat artırdı

DHA

Aydem Yenilenebilir Enerji, yılın ilk yarısında net karını 13 kat artırdı


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) -AYDEM Yenilenebilir Enerji'nin 2022 yılı ilk 6 aylık dönemdeki geliri, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 223'lük artışla 2 milyar 34 milyon TL'ye yükseldi.Aydem Yenilenebilir Enerji, 2022 yılı ilk 6 aylık konsolide finansal raporunu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Aydem Yenilenebilir Enerji, 6 aylık üretim performansı ile geçen senenin aynı dönemine göre net karını 13 kat artırarak 733 milyon TL'ye ulaştırdı. Finansal yükselişine devam eden şirket, ilk çeyrekte de net karını 12 kat artırmıştı. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan enerji ihtiyacı ve döviz bazlı getirilerin etkisiyle şirketin faiz amortisman vergi öncesi karı ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 315'lik artışla 1 milyar 856 milyon TL'ye ulaştı. Aydem Yenilenebilir Enerji, yılın ilk yarısında gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 223'lük artışla 2 milyar 34 milyon TL'ye taşıdı.'YILIN İLK YARISINI FİNANSAL BÜYÜME İLE TAMAMLADIK'Şirketin ilk 6 aylık finansal performansını değerlendirerek devam eden yatırımlarla ilgili bilgi veren Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, "Türkiye'nin 4 farklı bölgesinde yer alan tüm santrallerimizde gerçekleştirdiğimiz verimlilik artırıcı yatırımlarımızın yanı sıra kaliteli operasyon ve bakım onarım yeteneğimizle yüzde 99,8 gibi yüksek emreamadelik oranlarını yakaladık. Tüm bunların sonucunda üretim performansımızı yükselterek ilk yarıda finansal büyümemizi sürdürdük ve geçen yılın aynı dönemine göre net karımızı 13 kat artırdık" dedi.2022 yılı ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 223'lük artış kaydederek 2 milyar 34 milyon TL gelir elde ettiklerini belirten Keha, "Toplam aktiflerimiz, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 96 oranında artarak 23,9 milyar TL'ye, öz kaynaklarımız ise yüzde 67 oranında yükselerek 8 milyar 850 milyon TL'ye ulaştı. Faiz amortisman vergi öncesi karı ilk 6 ayda 1 milyar 856 milyon TL olarak gerçekleşirken, yağışların üretimlerimiz üzerindeki olumlu etkisi ve piyasa takas fiyatındaki artış sonucu, dönemi 733 milyon TL karla kapattık. 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla dolar cinsinden yapılan hesaplama sonucu, net finansal borcumuzun yıllık faiz amortisman vergi öncesi kar oranını da 3,7 seviyesinde gerçekleştirdik. Finansal performansımızın ilk çeyrekte olduğu gibi ikinci çeyrekte de beklentilerimizle uyumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz" diye konuştu.'HİBRİT GES PROJEMİZDE MONTAJ VE ENERJİLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'Hibrit GES ve kapasite artışı yatırım projelerinde çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Keha, şunları söyledi:"2023 yılı sonunda 1.020 MW'lık portföyümüzün kurulu gücünü yüzde 35 artıracağız. Bu doğrultuda 2022 ve 2023 yıllarında devreye almayı planladığımız yatırımlarımız 358 MW'tır. Bu yatırımın 196 MW'ı hibrit güneş santrallerine, kalan 162 MW'ı ise rüzgar kapasite artışlarına yönelik olacak. Uşak RES sahamızda başlayan ve Türkiye'nin en büyük hibrit güneş santrali olma özelliğini taşıyacak yatırımımız da bu hedef doğrultusunda attığımız önemli adımlardan bir tanesi. Hibrit GES yatırım projemizde montaj faaliyetlerimiz hızla sürüyor. Test ve enerjilendirme çalışmalarımız peyderpey devam etmektedir. Eurobond tahvil ihracında yaptığımız geri alım kapsamında ise 11 Mayıs ve 20 Temmuz 2022 tarihleri arasında 30 milyon 130 bin ABD doları nominal değerdeki şirketimizin Eurobond'larını geri alarak borç maliyetimizi de azalttık."DHA-Ekonomi Türkiye-Denizli
2022-08-16 12:45:15

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