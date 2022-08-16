FETÖ hükümlüsü eski vali yardımcısı tutuklandı

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY üyeliği suçundan kesinleşmiş 6 yıl hapis cezasıyla aranan Mustafa Dündar (60) yakalanıp, tutuklandı. Daha önce kaymakam ve vali yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Dündar'ın ihraç edildiği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi, daha önce çeşitli illerde vali yardımcılığı, ilçelerde de kaymakamlık yapan, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen Mustafa Dündar'ın Sarayköy ilçesi Sığma Mahallesi'nde bağ evinde saklandığını belirledi. Örgüt üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezasıyla aranan Dündar, dün düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Dündar tutuklandı. Dündar'ın ihraç edilmeden önce Ankara'nın Yenimahalle Kaymakamı olarak görev yaptığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-08-16 16:26:39



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