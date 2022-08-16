Tahta köprüden düşen eski belediye başkanı öldü

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çal ilçesi Ortaköy Mahallesi'nin belde olduğu dönemde 5 yıl belediye başkanlığını yapan Hasan Şakir Duranoğlu (72), tahta köprüden düşerek hayatını kaybetti.

Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen Ortaköy beldesinde 20042009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Hasan Şakir Duranoğlu, köprüden geçerken üzerine bastığı tahtaların kırılması sonucu 5 metre yükseklikten kuru dere yatağına düştü. Duranoğlu eve dönmeyince aramaya çıkan yakınları, dere yatağında hareketsiz bulup sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Duranoğlu'nun öldüğü belirlendi. Duranoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Hasan Şakir Duranoğlu'nun cenazesi, bugün Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verdi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çal Ramazan ÇETİN

2022-08-16 16:34:26



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