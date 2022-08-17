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Denizlispor'dan Ömer Şişmanoğlu açıklaması

DHA

Denizlispor'dan Ömer Şişmanoğlu açıklaması


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da sakatlığı nedeniyle sezonun ilk haftasında Eyüpspor deplasmanında forma giyemeyen Ömer Şişmanoğlu'nun lisansının henüz çıkmaması tartışma yaratırken, yönetim açıklama yayınlayıp golcü oyuncuyla aradaki peşinat anlaşmazlığı nedeniyle lisansının çıkarılamadığı iddialarını yalanladı.
Yeşil-siyahlı yönetimin açıklamasında, "Profesyonel takım oyuncularımızdan Ömer Hasan Şişmanoğlu'nun ücret anlaşmazlığı sebebiyle lisansının çıkarılamadığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sözleşmesi devam eden ve takımla birlikte çalışmalarını sürdüren oyuncumuzun, sakatlığının sürmesi sebebiyle sağlık raporu henüz çıkmamıştır. Sağlık raporunun alınması ve TFF'ye gönderilmesinden sonra mevcut lisansı vize yapılacak ve kadromuza dahil olacaktır" ifadeleri yer aldı.
BAKKAL: EYÜP'Ü UNUTUN
Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başlayan Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, oyuncularından Eyüpspor maçını unutmalarını istedi. Ligin 2'nci haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Denizlispor'da Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi futbolcularla kısa bir toplantı yapan Mesut Bakkal, Eyüpspor maçında ortaya konulan mücadeleden genel olarak memnun olduğunu belirterek, "Maç boyunca herkes elinden geleni yaptı. Bu yüzden hepinize teşekkür ederim. Mağlup olmak hiçbir şeyin sonu değil. Mağlubiyete takılırsak başarılı olamayız" dedi.
Bu maçı unutup Rizespor maçına konsantre olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirmeleri gerektiğini oyuncularına hatırlatan Bakkal, "Eyüpspor maçını izleyerek doğru ve yanlış yaptıklarımızı görüp değerlendireceğiz. Hatalarımızı ve yanlışlarımızı tekrar etmemek için çalışacak, doğru yaptıklarımızın da üzerine koyacağız. Sahada kişiliğimizi ortaya koymamız gerekiyor. Bu konuda herkese büyük görev düşüyor. Ben mağlup olmaktan değil, mağlubiyetten ders çıkarılmamasından korkarım. Futbolda kazanmak kadar kaybetmek de normaldir. Başınızı öne eğecek bir durum yok. Bir maç kaybettik ama bunu telafi etmek de bizim elimizde" diye konuştu.
Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları nedeniyle Eyüpspor maçında kadroda yer almayan Ömer Şişmanoğlu ve Erdal takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2022-08-17 10:46:24

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