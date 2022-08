'Leyleklere yeni yuva' projesi ADM Elektrik şirketine uluslararası ödül getirdi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ, Aydın ve Muğla illerindeki elektrik direklerinde, göç dönemlerinde leylekleri misafir eden ADM Elektrik Şirketi, leyleklerin güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için yaptığı çalışmalar kapsamında uluslararası ödülün sahibi oldu. ADM Elektrik Şirketi, dünyanın önde gelen iş ödüllerinden The Stevie Awards bünyesinde düzenlenen yarışmada çevre kategorisinde 'Leyleklere Yeni Yuva' kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle ödüle layık görüldü.Dünyanın önde gelen iş ödüllerinden The Stevie Awards bünyesinde düzenlenen 2022 International Business Awards'ta 'Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası' dalında Altın Stevie'nin sahibi çevre kategorisinde 'Leyleklere Yeni Yuva' kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle ADM Elektrik oldu. Aydın, Denizli, Muğla illerindeki elektrik direklerinde, göç dönemlerinde leylekleri misafir eden ADM Elektrik, sosyal sorumluluk projesiyle ilkbahar aylarında bölgeye gelen leyleklerin güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında ödülün sahibi oldu. Bölgede yer alan 700 yuva ve her yıl ağırladığı 6 bin leylek ile doğa ve doğal yaşamın korunmasına katkı sağlayan şirket, leylek nüfusunun sürdürülebilirliği, yuvalanmaları ve sayımları için Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği ve Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü ile iş birliği gerçekleştiriyor.EKOLOJİK DENGENİN KORUNMASINA DESTEK OLUYORUZADM Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, alınan ödül nedeniyle mutlu olduklarını belirtip, "2009 yılından bu yana bölgemizde leyleklere ev sahipliği yaparken sürdürülebilir bir doğa için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. 13 yılı aşkın süredir devam eden projemizde, binlerce leyleği, elektrik direklerimiz üzerine kurduğumuz yaşam platformlarımızda ağırladık. Onların ihtiyaçlarını karşılamak adına bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları ile olan iş birliklerimize devam ediyoruz. Hizmet bölgemizde binlerce yuva ile doğanın ekolojik dengesinin korunmasına destek oluyor, 2009 yılından bu yana toplamda 80 binden fazla leyleği misafir etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. ADM Elektrik, daha önce de Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin düzenlediği Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde, "Sürdürülebilir Kalkınma Ödülleri, Karada Yaşam Dalı'nda Platin Ödül almıştı. DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2022-08-17



