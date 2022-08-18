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Denizlispor'da başkan Uz'un güveni tam

DHA

Denizlispor'da başkan Uz'un güveni tam


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk iç saha maçında pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Altaş Denizlispor'da başkan Mehmet Uz, taraftarlara evlerindeki ilk sınavda galibiyet hediye etmek istediklerini söyledi. Mehmet Uz yaptığı yazılı açıklamada ilk hafta Eyüpspor maçında eksiklere rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ancak sahadan tek golle mağlup ayrıldıklarını kaydederek, "Yaptığı transferlerle dikkat çeken rakibimiz karşısında puan alabilecek bir oyun sergiledik ancak istediğimizi alamadık. Bu maç geride kaldı. Teknik heyet ve oyuncularımız bu maçın değerlendirmesini yapacaktır" dedi.Sezonun ilk iç saha maçında pazartesi günü konuk edecekleri Çaykur Rizespor maçını kazanarak puanla tanışacaklarına inandığını ifade eden Uz, "Takımımız iyi çalışıyor. Biz teknik ekip ve oyuncularımıza hep inandık hep güvendik. Aynı güven ve inancımızı da sürdürüyoruz. Çaykur Rizespor maçını kazanarak taraftarlarımıza ilk buluşmamızda galibiyet hediye etmek istiyoruz. Taraftarlarımızdan da ilk maçta takımı yalnız bırakmamalarını ve bugüne kadar verdikleri desteği sürdürmelerini bekliyoruz. Lig uzun bir maraton ve daha en baştayız. Geçen sezon yakaladığımız birlik beraberlik ortamının bizi hedefimize nasıl ulaştırdığını gördük. Bunu yine başaracağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-08-18 11:09:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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