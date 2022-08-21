Merkezefendi'de Gielo da geldi

DENİZLİ, (DHA) Basketbol Süper Ligi'nde sezona yenilediği kadrosuyla hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni yabancılardan Nikos Rogkavopoulos, Andrew Harrison ve Chad Brown'dan sonra Tomasz Gielo da Denizli'ye geldi. Sağlık kontrolünden geçen Polonyalı uzun takımla antrenmanlara başladı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-08-21 13:37:54
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