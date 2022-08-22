Şehre inen domuz sürüsü kamerada

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde şehir merkezine inip, çöp kovalarını deviren domuz sürüsü cep telefon kamerası ile görüntülendi.

Gerzele Mahallesi yakınındaki ormandan gece saatlerinde sürü halinde şehir merkezine kadar inen domuzlar, evlerin önündeki plastik çöp kovalarını devirdi. Yiyecek arayan yaban domuzları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mahalleli, domuzların devirdiği çöp kovalarından dökülen çöpler nedeniyle çevreye kötü koku yayıldığını belirterek, belediyeden önlem almasını istedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-08-22 16:30:39



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