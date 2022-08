Denizli Büyükşehir'den Denizlispor'a dev destek 

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Ulaşım AŞ, Denizlispor ile 5 milyon TL'lik sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Denizlispor'a her zaman maddi ve manevi destek veren Başkan Zolan'a teşekkür eden Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, "Bu sponsorluğun anlamı bizim için çok önemli" dedi.

Sponsorluk sözleşmesi imza töreni Haluk Ulusoy Spor Tesisleri'nde yapıldı. Törene Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan ve Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz katıldı. Denizlispor'un kentin en büyük markası olduğunu belirten Başkan Mehmet Uz, "Bize her zaman maddi ve manevi destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ediyorum. Bu sponsorluğun anlamı bizim için çok önemli. Söz konusu destek Denizlispor'un önünü açacaktır. Bunlar bizi mutlu ediyor. Bu sene Denizlispor olarak farklı bir bakış açısıyla sezona başladık. İnşallah hepimiz için hayırlı uğurlu olur. Burada bizim aşımızın kaynamasının, otobüsümüzün tekerinin dönmesinin sebebi odur. Birçok konuda sığındığımız bir kapıdır. Başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Gonca ise "Bizim felsefemiz Denizlispor eşittir Denizli kenti. Sayın Başkanımız Osman Zolan Bey bu doğrultuda Denizlispor'a her zaman destek vermiş ve bu kentin takımının her zaman yanında olmuştur. Geçen yıl yapılan sponsorluk anlaşmasını yeniledik. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ bünyesindeki 230 otobüsümüzün hepsinin rengi yeşil-siyahtır ve biz bu sponsorluğun çok olumlu katkılarını görüyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Mehmet Uz, imza töreni sonrası Gonca ve Gökoğlan'a üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu Denizlispor forması hediye etti.

DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-08-22 16:47:29



