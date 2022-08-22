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Altaş Denizlispor - Çaykur Rizespor: 0-0

DHA

Altaş Denizlispor - Çaykur Rizespor: 0-0


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Kemal Elmas
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Emre, Oğuz, Hakan, Leo Schwechlen, Muhammet Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 88 Berkant), Okan (Dk. 68 Asım), Gökhan Süzen (Dk. 88 Muhammet Özkal), Mayi, Bekir Turaç (Dk. 87 Oğuzhan)
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Gökhan Gönül (Dk. 82 Kerem Kalafat), Bahadır, Emir Han, Ercan, Benhur, Papa (Dk. 82 Mithat), Grahovac (Dk. 82 Koray), Sefa (Dk. 65 Emircan), Miya (Dk. 58 Alper Potuk), Hurk
SARI KARTLAR: Sefa, Miya,Alper Potuk, Kerem Kalafat, Emir Han, Emircan, Tarık (Çaykur Rizespor), Oğuz (Denizlispor)SPOR Toto 1'inci Lig'de sezona Eyüpspor deplasmanındaki mağlubiyetle başlayan Altaş Denizlispor, ilk iç saha maçında evinde Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kaldı: 0-0.
Transfer yasaklısı Denizlispor mücadeleye sakatlığı bulunan Ömer Şişmanoğlu, Erdal ve Djedje ile lisansı çıkmayan İlhan gibi önemli isimlerden yoksun çıkarken ilk puanını hanesine yazdırdı. Maçı yaklaşık 3500 Denizlispor taraftarı stattan takip ederken, 50 Çaykur Rizespor taraftarı takımlarını deplasmanda yalnız bırakmadı.
30´uncu dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Gökhan´ın içeriye ortasında topla buluşan Miya´nın şutu savunmadan döndü. Dönen top Hurk´un önünde kaldı. Hurk´un ceza sahası içinden sert şutu kaleci Hüseyin´de kaldı.
40´ıncı dakikada gelişen Altaş Denizlispor atağında Emre´nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada bomboş durumdaki iki Denizlisporlu oyuncudan önce, Gökhan Gönül kafayla yaptığı kritik dokunuşla mutlak gol pozisyonunu önledi. 
İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
51´inci dakikada Grahovac´ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Sefa´nın kafa vuruşu kaleci Hüseyin´de kaldı. 
62´nci dakikada Gökhan´ın uzun pasında topla buluşan Bekir, rakibini çalımlayarak ceza sahası içine girdi.  Topu önüne alan Bekir´in sol çaprazdan sert şutunu kaleci Tarık, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
76´ncı dakikada Leo Schwechlen´in sol kanattan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Mayi´nin kafa vuruşunu kaleci Tarık son anda kornere çeldi.
79´uncu dakikada Gökhan´ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Leo Schwechlen´in önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutu direğin dibinden dışarıya çıktı.
90+4´üncü dakikada Berkant´ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Muhammed´in vuruşu yan ağlarda kaldı. 
90+6'ncı dakikada Çaykur Rizespor bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi. Sol kanattan kullanılan tacı ceza sahası sol çaprazında Emircan kafayla indirdi, Alper Potuk önüne aldığı topla defanstan sıyrılıp ağları havalandırdı. Golü veren Hakem Kutluhan Bilgiç ardından VAR uyarısıyla Alper'in topu eliyle önüne aldığı gerekçesiyle kararını iptal edince maç 0-0 sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2022-08-22 23:19:19

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