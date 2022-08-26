5 yıldır kayıp gurbetçi, gayrimenkul parası yüzünden öldürülmüş



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 5 yıl önce kaybolan Salih Abay'ın (20) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polisin 2 yıl boyunca araştırıp, çözüme kavuşturduğu cinayetle ilgili 7 şüpheliden 5'i, gözaltına alındı. Diğer 2 şüpheliden 1'inin de öldürüldüğü, 1'inin de başka suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. İsviçre'de yaşayan Abay'ın, vekalet vererek sattırdığı gayrimenkulünün parasını almak için geldiği Denizli'de sevgilisi Melek D. (33) ve arkadaşları tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

İsviçre'de yaşayan Salih Abay, 2017 yılında memleketi Denizli'ye geldi. Salih Abay, burada tanıştığı Melek D. ile sevgili oldu. Abay, Halk Caddesi'ndeki çelik kapı satışı yapılan dükkanı satın aldıktan sonra İsviçre'ye döndü. Bir süre sonra sevgilisi Melek D.'ye vekalet veren Salih Abay, aldığı dükkanın satılmasını istedi. Dükkanı 1 milyon liraya satılan Abay, iddiaya göre, parasını alamayınca geldiği Denizli'de 25 Temmuz 2017'de ortadan kayboldu. Yakınları, Abay hakkında polise kayıp başvurusunda bulundu. Tüm aramalara rağmen Abay'a ulaşılamadı.

2 YIL BOYUNCA FİZİKİ VE TEKNİK TAKİP

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği, 2 yıl önce faili meçhul cinayetin aydınlatılması için dosyayı yeniden açıp, özel ekip oluşturdu. Deneyimli polislerin yer aldığı ekip, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2 yıl boyunca Abay'ın en son görüldüğü kişileri belirleyerek, teknik ve fiziki takip başlattı. Salih Abay'ın 25 Temmuz'da öldürülüp, gömüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Azat Yıldız (22), suçunu itiraf edip, Abay'ı öldürdüklerini belirterek, gömüldüğü yeri gösterdi. Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde önceki gün yapılan kazı çalışmasında Abay'ın kemiklerine ulaşıldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖLMÜŞ DİĞERİ CEZAEVİNDE

Ekipler, Azat Yıldız dışında 6 kişiyi daha şüpheli olarak belirledi. Ekipler, Melek D., Sezer Y. (30), Murat D. (36) ve Mustafa O.'yu (35) gözaltına aldı. Abay'ı başından tabancayla vurarak öldürdüğü belirlenen Murat Yıldız'ın (25) ise 'hırsızlık' suçundan cezaevinde olduğu saptandı. Cinayete karıştığı tespit edilen diğer şüpheli Ersan Erdur'un da olaydan sonra başka cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

ORMANDA ÖLDÜRÜP, BAŞKA YERE GÖMMÜŞLER

Şüphelilerin ifadelerine göre, Melek D.'nin, sevgilisi Salih Abay'ı parasını vermek için ormana çağırdığı, bu sırada Murat Yıldız tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cesedin, otomobilin bagajına konularak Pınarkent Mahallesi'ndeki araziye Murat Yıldız, amcasının oğlu Azat Yıldız ve Ersan Erdur eşliğinde gömüldüğü saptandı. Bu şüphelilerin Abay'a ait otomobili parçalayarak, sattıkları da tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Abay'ın öldürülmesiyle ilgili Melek D., Azat Y., Sezer Y., Murat D. ve Mustafa O., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden Mustafa O.'nun, Melek D.'nin bir süre önce boşandığı eşi olduğu öğrenildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ, MELEK'İN AĞABEYİ ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan şüpheli olarak belirlenen ancak öldürüldüğü ortaya çıkan Ersan Erdur, 11 Mart 2018'de Hisar Mahallesi'ndeki dere yatağında el ve yakları bağlanmış çuval içinde ölü bulundu. Erdur'un cinsel organının kesilip, göğsünden bıçaklandığı belirlendi. Erdur'un cinayet şüphelisi olarak Melek D.'nin ağabeyi Musa D. gözaltına alındı. Musa D.'nin, Erdur'u, Abay'ın cinayete kurban gitmesinden sonra kardeşiyle birliktelik yaşadığı gerekçesiyle öldürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan Musa D., tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-08-26 17:40:53



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