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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor startta kaldı

DHA

Denizlispor startta kaldı


DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon transfer yasağını lig başladıktan sonra gecikmeli açarak oluşturduğu kadrosuyla son haftalarda kümede kalmayı başaran Altaş Denizlispor, yeni sezona kötü başladı.
Yasak nedeniyle takviye yapamayıp geçen sezonki kadrosunu çok büyük oranda koruyan Denizlispor, ilk 3 haftada umduğunu bulamadı. Geçen sezon takımı küme düşmekten kurtaran teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde bu sezon 3 maça çıkan yeşil-siyahlı ekip, hanesine 1 puan yazdırabildi. Sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Djedje gibi önemli futbolcularından yoksun olan Denizli ekibi, ilk hafta Eyüpspor'a 1-0 yenilip, evinde Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldıktan sonra dün Manisa FK'yla oynadığı Ege derbisini 3-2 kaybetti.
Teknik Direktör Mesut Bakkal, Manisa deplasmanı sonrası, "İlk yarının son dakikasında karambolden yediğimiz bir gol moral olarak takımı olumsuz etkiledi. Suçlamak için söylemiyorum ama böyle basit bir gol yerseniz gardınız da düşüyor. Oyuncu değişiklikleriyle toparlamaya çalıştık ama bu sefer taç atışından bir gol yedik. Oyunun başlangıcında skorun bu olmasını hiç beklemiyorduk. Sahada oyunda dengeyi kuran, atağa çıkan ve golü bulan bir Denizlispor vardı. Zaten kadro olarak kıt kanaat gidiyoruz. Bu maçı telafi ederiz ama benim üzüntüm puan alamamak. İyi başladığımız oyunu kötü bitirmek bizi üzdü. Yediğimiz iki hatalı golden dolayı yenildik. Son dakikada bir gol bulduk ama yetişemedik" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-08-28 12:09:43

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